【K社韩国小百科】韩国旅游必买清单换了！台湾游客广藏市场疯抢：物美价廉，一次能买5、6条

位於首尔市中心的传统市场——广藏市场内，这一天也如往常一样，商家们正忙著准备开店，市场里一片热闹。在熙熙攘攘的人群中，正在巡视的市场商会人员被问及最近市场里最热门的商品时，他们会毫不犹豫地说出「被子」。

果不其然，广藏市场内贩售床上用品的店家门庭若市，挤满了络绎不绝的观光客，尤其是来自台湾的旅客。他们不是只是看看而已，而是快速下单、大量购买。与一般观光客相同，这些旅客往往在短时间内迅速做出购买决定，让店家商品的周转率大幅提升。商会人员所说的「被子卖到像热锅上的烧饼」，也终於有了具体画面。

经营被子批发超过30年的成某表示：「最近有很多台湾观光客来找天丝或莫代尔材质的被子。年轻人来旅游时，还会透过视讯电话与父母一起挑选，常常一次就买五六条回去。」他补充说，现在国际物流方便，一条重约1.6kg的被子，运费只要一至两万韩元。另一位在市场经营床上用品的金姓商人则说：「听说我们的被子在台湾口碑很好，价格便宜。」

担任台湾团体旅客导游的吴某指出：「韩国被子品质好、口耳相传在台湾爆红。四天五夜的台湾旅行团行程几乎都会安排来广藏市场，一下车大家就问被子店在哪里，马上直奔那里。」



然而，市场内的另一侧景象却不如床上用品区热闹。以往因结婚习俗而热门的韩服（传统服饰）店家，近来客人稀少。一名韩服店业者透露，原本市场里有七家专营结婚用韩服的「币帛店」，现在只剩六家，其中三家其实已经改卖其他商品。

拥有30年历史的韩服店老板郑某表示：「以前秋天一周可接30到40对新人，现在一周顶多一两对。」她说，现今很多婚礼场地甚至取消了币帛仪式。第二代经营币帛店的金孝珍也说：「币帛几乎已经消失，只剩下一些基本用品。今年秋天预计结婚的人不少，但很多人都简化流程，省略传统仪式。」另一位韩服商人金英珠则指出，现在会买韩服的大多是新人双方的父母，「年轻人很少会主动来找韩服，很多人选择租借，甚至不穿韩服就结婚。」

经营超过30年的金姓老板更直言：「比起疫情期间，现在的生意更糟。新人们根本不觉得结婚还需要穿韩服。即使有人来看，也只想买简便的外套或马甲，完整的传统韩服已经乏人问津。」

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