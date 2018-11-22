韩国人11月最喜爱的电视节目一位是... 《新西游记6》！这也是tvN综艺节目首次获得一位！
综艺 2018年11月22日 星期四14:54 Yuan
一起来看看韩国人11月最喜爱的电视节目有什么，上榜的这些节目中，你看了哪些呢？
韩国盖洛普最近进行了「韩国人最喜爱的电视节目」调查，在13日～15日对全国超过19岁以上的1001名男女进行了最近最喜欢收看的电视节目。其中《新西游记6》的好感度是6%，获得了一位，而这也是tvN综艺首次占据「韩国人最喜爱的电视节目」一位。
《新西游记》是由罗䁐锡PD、姜镐童、李寿根、殷志源、李升基等《两天一夜》的元老成员再次聚集。2015年以网路节目开始放送，隔年正式编程之后，每一季以不同的游戏和角色装扮为观众带来不少笑声，目前第6季由姜镐童、李寿根、殷志源、安宰贤、宋旻浩和P.O出演。
第二位是MBC综艺《我独自生活》，是真实展现多名艺人一个人生活情景的新概念节目；第三位是MBN教养《我是自然人》，主要寻找在大自然里生活的人进行采访；第四位是JTBC时事《舌战》，是各阶层的人士进行访谈的节目；第五位是JTBC综艺《认识的哥哥》，以解答人生中虽不是很重大却会让人好奇不已的问题为主题。
接下来依序是KBS戏剧《我唯一的守护者》、JTBC戏剧《爱上变身情人》、SBS综艺《Running Man》、KBS戏剧《爱到最后》，tvN综艺《懂也没用的神秘杂学词典3》、KBS戏剧《让开，命运啊》、MBC综艺《全知干预视角》、SBS综艺《我家的熊孩子》、SBS时事《想知道》、KBS综艺《两天一夜3》、ChannelA综艺《都市渔夫》、SBS综艺《白种元的胡同餐馆》、MBC戏剧《秘密与谎言》、MBN时事《潘朵拉》，KBS综艺《超人回来了》，而这些上榜的节目，你看了哪些呢？
（图：tvN、MBC、MBN、JTBC、韩国盖洛普）
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