韓國人11月最喜愛的電視節目一位是... 《新西遊記6》！這也是tvN綜藝節目首次獲得一位！
綜藝 2018年11月22日 星期四14:54 Yuan
一起來看看韓國人11月最喜愛的電視節目有什麼，上榜的這些節目中，你看了哪些呢？
韓國蓋洛普最近進行了「韓國人最喜愛的電視節目」調查，在13日～15日對全國超過19歲以上的1001名男女進行了最近最喜歡收看的電視節目。其中《新西遊記6》的好感度是6%，獲得了一位，而這也是tvN綜藝首次佔據「韓國人最喜愛的電視節目」一位。
《新西遊記》是由羅䁐錫PD、姜鎬童、李壽根、殷志源、李昇基等《兩天一夜》的元老成員再次聚集。2015年以網路節目開始放送，隔年正式編程之後，每一季以不同的遊戲和角色裝扮為觀眾帶來不少笑聲，目前第6季由姜鎬童、李壽根、殷志源、安宰賢、宋旻浩和P.O出演。
第二位是MBC綜藝《我獨自生活》，是真實展現多名藝人一個人生活情景的新概念節目；第三位是MBN教養《我是自然人》，主要尋找在大自然里生活的人進行採訪；第四位是JTBC時事《舌戰》，是各階層的人士進行訪談的節目；第五位是JTBC綜藝《認識的哥哥》，以解答人生中雖不是很重大卻會讓人好奇不已的問題為主題。
接下來依序是KBS戲劇《我唯一的守護者》、JTBC戲劇《愛上變身情人》、SBS綜藝《Running Man》、KBS戲劇《愛到最後》，tvN綜藝《懂也沒用的神秘雜學詞典3》、KBS戲劇《讓開，命運啊》、MBC綜藝《全知干預視角》、SBS綜藝《我家的熊孩子》、SBS時事《想知道》、KBS綜藝《兩天一夜3》、ChannelA綜藝《都市漁夫》、SBS綜藝《白種元的胡同餐館》、MBC戲劇《秘密與謊言》、MBN時事《潘朵拉》，KBS綜藝《超人回來了》，而這些上榜的節目，你看了哪些呢？
（圖：tvN、MBC、MBN、JTBC、韓國蓋洛普）
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