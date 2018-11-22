你怎么总穿同一件T恤？被粉丝「套路」的BLACKPINK JENNIE听到答案后羞涩捂嘴大笑～
明星 2018年11月22日 星期四08:00 Rui
BLACKPINK成员JENNIE可是个有著「人间香奈儿」头衔的时髦达人，每一次的亮相都美得让人移不开眼，谁知道某次签名会上，JENNIE竟然被粉丝「嘲笑」怎么总是穿同一件T？！
当天JENNIE穿著一件白色香奈儿针织衫到场，搭配了浅色牛仔裤，造型虽然简单，但有JENNIE的颜值撑场依旧看上去十分时髦干练。 活动途中一位女粉丝来到JENNIE面前，对她说：「你怎么总是穿同一件T？ 」JENNIE很是疑惑地反问「哪一件？ 」没想到粉丝说出的答案瞬间就让JENNIE眉开眼笑。 原来粉丝回答道：「Cutie。」（尾音和T恤同音）这位女粉丝的「撩爱豆」技能也太了不起了吧，就连JENNIE听到之后都面带羞涩地哈哈大笑。
via GIPHY
女粉丝说的就是实话啊，人间香奈儿的头衔不是白叫的~360度无死角美颜。 不知道另一位粉丝说什么让JENNIE皱起了眉头，还伸手安慰对方，超级羡慕这位粉丝有没有？？？
via GIPHY
台下娇美可人的JENNIE在SOLO回归的舞台上就成了霸气十足的御姐一枚~~眼神不要太犀利啊！
wuli JENNIE不仅每天穿同一件T，还是吃可爱长大的~
via GIPHY
via GIPHY
「图：PANN」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻