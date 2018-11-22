你怎麼總穿同一件T恤？被粉絲「套路」的BLACKPINK JENNIE聽到答案後羞澀捂嘴大笑～
明星 2018年11月22日 星期四08:00 Rui
BLACKPINK成員JENNIE可是個有著「人間香奈兒」頭銜的時髦達人，每一次的亮相都美得讓人移不開眼，誰知道某次簽名會上，JENNIE竟然被粉絲「嘲笑」怎麼總是穿同一件T？！
當天JENNIE穿著一件白色香奈兒針織衫到場，搭配了淺色牛仔褲，造型雖然簡單，但有JENNIE的顏值撐場依舊看上去十分時髦幹練。 活動途中一位女粉絲來到JENNIE面前，對她說：「你怎麼總是穿同一件T？ 」JENNIE很是疑惑地反問「哪一件？ 」沒想到粉絲說出的答案瞬間就讓JENNIE眉開眼笑。 原來粉絲回答道：「Cutie。」（尾音和T恤同音）這位女粉絲的「撩愛豆」技能也太了不起了吧，就連JENNIE聽到之後都面帶羞澀地哈哈大笑。
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女粉絲說的就是實話啊，人間香奈兒的頭銜不是白叫的~360度無死角美顏。 不知道另一位粉絲說什麼讓JENNIE皺起了眉頭，還伸手安慰對方，超級羨慕這位粉絲有沒有？？？
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台下嬌美可人的JENNIE在SOLO回歸的舞台上就成了霸氣十足的禦姐一枚~~眼神不要太犀利啊！
wuli JENNIE不僅每天穿同一件T，還是吃可愛長大的~
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「圖：PANN」
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