心空警报！呆萌P.O其实超绅士，夹菜擦汗做得得心应手
明星 2018年11月20日 星期二14:32 Rui
你对P.O的印象是什么？是Block B中痞帅的Rapper，还是《新西游记》中呆萌憨厚自带综艺光环的小可爱？ 其实人家P.O还是个真正的暖心男人！
P.O的绅士风度可以说是与生俱来，已经渗透到了每一个毛孔里。 最近韩网上一组相关的照片就足以说明状况，也在粉丝间火速流传开来。 P.O曾出演过综艺节目《无理的同居》，这是一档关於艺人同居的真人秀节目。 P.O有次和「同居人」洪真英一起去游乐场，两人坐过山车时P.O看到洪真英紧张到紧闭眼睛，於是一只手握住身前的栏杆，另一只手拦在她的面前，用胳膊挡住了洪真英。
P.O还贴心地帮金申英整理发箍，在对方吃饭时细心地把小菜放到饭上，每一个动作都是那么地贴心温暖。
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而P.O的绅士风度并非只针对异性，看到另一位同居人曹世镐的衣领上粘著东西时，P.O轻轻地替他拿掉，动作十分温柔。
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看到大哥脸上挂著汗水，也默默替他擦掉~
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这样一个时而可爱、时而呆萌、时而男友力MAX的P.O怎能让人不喜欢呢？
「图：PANN」
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