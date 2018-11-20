心空警報！呆萌P.O其實超紳士，夾菜擦汗做得得心應手
明星 2018年11月20日 星期二14:32 Rui
你對P.O的印象是什麼？是Block B中痞帥的Rapper，還是《新西遊記》中呆萌憨厚自帶綜藝光環的小可愛？ 其實人家P.O還是個真正的暖心男人！
P.O的紳士風度可以說是與生俱來，已經滲透到了每一個毛孔裡。 最近韓網上一組相關的照片就足以說明狀況，也在粉絲間火速流傳開來。 P.O曾出演過綜藝節目《無理的同居》，這是一檔關於藝人同居的真人秀節目。 P.O有次和「同居人」洪真英一起去遊樂場，兩人坐過山車時P.O看到洪真英緊張到緊閉眼睛，於是一隻手握住身前的欄杆，另一隻手攔在她的面前，用胳膊擋住了洪真英。
P.O還貼心地幫金申英整理髮箍，在對方吃飯時細心地把小菜放到飯上，每一個動作都是那麼地貼心溫暖。
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而P.O的紳士風度並非只針對異性，看到另一位同居人曹世鎬的衣領上粘著東西時，P.O輕輕地替他拿掉，動作十分溫柔。
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看到大哥臉上掛著汗水，也默默替他擦掉~
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這樣一個時而可愛、時而呆萌、時而男友力MAX的P.O怎能讓人不喜歡呢？
「圖：PANN」
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