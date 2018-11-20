崔振赫昨日拍摄《皇后的品格》动作戏时受伤，缝了约30针！今日仍坚持出席制作发布会！
韩剧 2018年11月20日 星期二10:15 Yuan
昨日，崔振赫在拍摄SBS新剧《皇后的品格》的过程中受伤。
所属社相关人士提到：「崔振赫在拍摄动作戏的过程中，因为双方没有配合好导致受伤。眼睛上方撕裂6～7cm，大概缝了30针，已经在医院接受手术治疗，会继续观察状况。」他在剧中饰演皇室警卫「罗王植」，有不少动作戏。
而今日《皇后的品格》将举行制作发布会，所属社表示：「虽然面部受伤了，但还是会出席今日下午的发布会，因为是电视剧首次亮相的场合，所以本人参加的意愿强烈，所幸伤口已经消肿许多。但接下来的拍摄会比较困难，会再与剧组方面协调。」SBS方面也表示：「崔振赫参加发布会的意愿强烈，但考量到他的状况，会多注意。」
《皇后的品格》由崔振赫、张娜拉、申成禄、申恩庆主演，是由《Return》的朱东民导演与《姐姐风采依旧》的金顺玉作家合作的作品。讲述有一天突然变成灰姑娘嫁给皇室的活泼开朗的音乐剧演员与皇室绝对权力斗争，并以大王大妃的杀人事件为契机超越皇室寻找真爱和幸福的故事，将在21日播出。
（图：SBS、TVDaily）
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