崔振赫昨日拍攝《皇后的品格》動作戲時受傷，縫了約30針！今日仍堅持出席製作發佈會！
韓劇 2018年11月20日 星期二10:15 Yuan
昨日，崔振赫在拍攝SBS新劇《皇后的品格》的過程中受傷。
所屬社相關人士提到：「崔振赫在拍攝動作戲的過程中，因為雙方沒有配合好導致受傷。眼睛上方撕裂6～7cm，大概縫了30針，已經在醫院接受手術治療，會繼續觀察狀況。」他在劇中飾演皇室警衛「羅王植」，有不少動作戲。
而今日《皇后的品格》將舉行製作發佈會，所屬社表示：「雖然面部受傷了，但還是會出席今日下午的發佈會，因為是電視劇首次亮相的場合，所以本人參加的意願強烈，所幸傷口已經消腫許多。但接下來的拍攝會比較困難，會再與劇組方面協調。」SBS方面也表示：「崔振赫參加發佈會的意願強烈，但考量到他的狀況，會多注意。」
《皇后的品格》由崔振赫、張娜拉、申成祿、申恩慶主演，是由《Return》的朱東民導演與《姐姐風采依舊》的金順玉作家合作的作品。講述有一天突然變成灰姑娘嫁給皇室的活潑開朗的音樂劇演員與皇室絕對權力鬥爭，並以大王大妃的殺人事件為契機超越皇室尋找真愛和幸福的故事，將在21日播出。
（圖：SBS、TVDaily）
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