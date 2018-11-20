【女团个人品牌评价】Jennie 夺冠　TWICE、IZ*ONE 占领前十名

在女团大举回归的 11 月，谁最吸引你的目光呢？从个人评价也能看出几个团体不容小觑的人气！
韩国企业评价研究所於 2018 年 10 月 16 日起至 2018 年 11 月 17 日间，针对 432 位备受韩国人民喜爱的女子团体成员搜集了 118,798,781 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在最近公布了 11 月份的女团成员个人品牌评价。
本月第一名由率先发行个人单曲的 BLACKPINK 成员 Jennie 拿下，她的〈SOLO〉不仅在发行超过一周后依然维持在 MelOn、Bugs、NAVER Music⋯⋯等音源网站的即时榜首，MV 观赏次数也已经突破 6000 万次，只身活动的力量十分惊人。
而以第二名志效为首，TWICE 的许多成员也在本月名列前茅，包括 Momo（第四名）、娜琏（第六名）、Mina（第七名）、定延（第八名）以及 Sana（第十名）。
而 IZ*ONE 的中心张元英也在一正式出道就打进前三名，队友宫脇咲良和金彩元也分别落在第五和第九名位置，从第十一名开始更有七名成员列队上榜，让人更期待她们接下来的表现啦！
（照片与影片来源：YG Entertainment、JYP Entertainment、off the record）
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