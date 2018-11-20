中国女演员米杨：因为像孙艺珍让我觉得和韩国有缘 弘大里存在著霍格华兹？快一起加入这所魅力满分的魔法学院吧～ 是时候重温《小屋》了！好友宋承宪表示：「看了首播 还叫苏志燮多说一点话、弄得有趣一点」 在演唱会上被保镖大叔「牵制」的IU，从体型到互动满满的都是萌点 《爱上变身情人》完结在即 本周成功蝉联话题性调查冠军！ 《新西游记6》再玩猜字游戏！宋旻浩居然因这件事被P.O「嫌弃」了XD 【女团个人品牌评价】Jennie 夺冠 TWICE、IZ*ONE 占领前十名 荷包又要失血了！BT21与潮牌联名出Hoodie～ 《爱上变身情人》李多熙也是实力宠粉：欧尼真的太暖了～♥

在女团大举回归的 11 月，谁最吸引你的目光呢？从个人评价也能看出几个团体不容小觑的人气！

韩国企业评价研究所於 2018 年 10 月 16 日起至 2018 年 11 月 17 日间，针对 432 位备受韩国人民喜爱的女子团体成员搜集了 118,798,781 件数据，并就品牌参与、互动、媒体表现、社群价值⋯⋯等进行分析，并在最近公布了 11 月份的女团成员个人品牌评价。

本月第一名由率先发行个人单曲的 BLACKPINK 成员 Jennie 拿下，她的〈SOLO〉不仅在发行超过一周后依然维持在 MelOn、Bugs、NAVER Music⋯⋯等音源网站的即时榜首，MV 观赏次数也已经突破 6000 万次，只身活动的力量十分惊人。



而以第二名志效为首，TWICE 的许多成员也在本月名列前茅，包括 Momo（第四名）、娜琏（第六名）、Mina（第七名）、定延（第八名）以及 Sana（第十名）。

而 IZ*ONE 的中心张元英也在一正式出道就打进前三名，队友宫脇咲良和金彩元也分别落在第五和第九名位置，从第十一名开始更有七名成员列队上榜，让人更期待她们接下来的表现啦！



（照片与影片来源：YG Entertainment、JYP Entertainment、off the record）

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