中國女演員米楊：因為像孫藝珍讓我覺得和韓國有緣 弘大裡存在著霍格華茲？快一起加入這所魅力滿分的魔法學院吧～ 是時候重溫《小屋》了！好友宋承憲表示：「看了首播 還叫蘇志燮多說一點話、弄得有趣一點」 在演唱會上被保鏢大叔「牽制」的IU，從體型到互動滿滿的都是萌點 《愛上變身情人》完結在即 本週成功蟬聯話題性調查冠軍！ 《新西遊記6》再玩猜字遊戲！宋旻浩居然因這件事被P.O「嫌棄」了XD 【女團個人品牌評價】Jennie 奪冠 TWICE、IZ*ONE 佔領前十名 荷包又要失血了！BT21與潮牌聯名出Hoodie～ 《愛上變身情人》李多熙也是實力寵粉：歐尼真的太暖了～♥

在女團大舉回歸的 11 月，誰最吸引妳的目光呢？從個人評價也能看出幾個團體不容小覷的人氣！

韓國企業評價研究所於 2018 年 10 月 16 日起至 2018 年 11 月 17 日間，針對 432 位備受韓國人民喜愛的女子團體成員搜集了 118,798,781 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，並在最近公布了 11 月份的女團成員個人品牌評價。

本月第一名由率先發行個人單曲的 BLACKPINK 成員 Jennie 拿下，她的〈SOLO〉不僅在發行超過一週後依然維持在 MelOn、Bugs、NAVER Music⋯⋯等音源網站的即時榜首，MV 觀賞次數也已經突破 6000 萬次，隻身活動的力量十分驚人。



而以第二名志效為首，TWICE 的許多成員也在本月名列前茅，包括 Momo（第四名）、娜璉（第六名）、Mina（第七名）、定延（第八名）以及 Sana（第十名）。

而 IZ*ONE 的中心張元英也在一正式出道就打進前三名，隊友宮脇咲良和金彩元也分別落在第五和第九名位置，從第十一名開始更有七名成員列隊上榜，讓人更期待她們接下來的表現啦！



（照片與影片來源：YG Entertainment、JYP Entertainment、off the record）

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