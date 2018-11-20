【女團個人品牌評價】Jennie 奪冠　TWICE、IZ*ONE 佔領前十名

在女團大舉回歸的 11 月，誰最吸引妳的目光呢？從個人評價也能看出幾個團體不容小覷的人氣！
韓國企業評價研究所於 2018 年 10 月 16 日起至 2018 年 11 月 17 日間，針對 432 位備受韓國人民喜愛的女子團體成員搜集了 118,798,781 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析，並在最近公布了 11 月份的女團成員個人品牌評價。
本月第一名由率先發行個人單曲的 BLACKPINK 成員 Jennie 拿下，她的〈SOLO〉不僅在發行超過一週後依然維持在 MelOn、Bugs、NAVER Music⋯⋯等音源網站的即時榜首，MV 觀賞次數也已經突破 6000 萬次，隻身活動的力量十分驚人。
而以第二名志效為首，TWICE 的許多成員也在本月名列前茅，包括 Momo（第四名）、娜璉（第六名）、Mina（第七名）、定延（第八名）以及 Sana（第十名）。
而 IZ*ONE 的中心張元英也在一正式出道就打進前三名，隊友宮脇咲良和金彩元也分別落在第五和第九名位置，從第十一名開始更有七名成員列隊上榜，讓人更期待她們接下來的表現啦！
（照片與影片來源：YG Entertainment、JYP Entertainment、off the record）
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