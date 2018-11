全款买房不借贷！ 防弹少年团Jin豪掷19亿现金购入个人住宅

居然是用现金19亿韩元支付,完全无需贷款,防弹大哥Jin真的是Young & Rich啊啊啊啊~~~

近日有媒体报导称,防弹少年团成员Jin在首尔市龙山区的Hannam THE HILL以个人名义购入了一间住宅,而熟悉防弹的读者一定知道啦,Hannam THE HILL也是防弹少年团集体宿舍所在的地方:



Jin这套住宅的房屋供给面积(个人使用空间+楼道等共用空间)是87.56㎡,专用面积(个人使用空间)为57.74㎡,还有1.96㎡的露台。住宅1楼有健康SPA、度假村风格的游泳池、包含水中健身设施的运动场,此外还有只有该区居民才能使用的club house、健身中心、桑拿房等设施。据悉Jin的购房时间是今年3月,而据业内人士分析,目前市值已经进一步上涨到20亿韩元了!



Hannam THE HILL是首尔汉南洞最高级的公寓,建成於2011年1月,共有600套房屋,保安设施齐全,很多演艺明星和政界、商界名人都住在这里,包括演员韩孝周、安圣基、歌手李承哲等等。 防弹少年团在去年12月初集体搬入该公寓,据说新宿舍价值60亿韩元,十分宽敞舒适:



Based on the official website The Hill that BTS’ new dorm is a building with ard 5 floors each, this is their video introducing their flat. pic.twitter.com/rCrWbszKhZ