全款买房不借贷！ 防弹少年团Jin豪掷19亿现金购入个人住宅

居然是用现金19亿韩元支付，完全无需贷款，防弹大哥Jin真的是Young & Rich啊啊啊啊~~~
近日有媒体报导称，防弹少年团成员Jin在首尔市龙山区的Hannam THE HILL以个人名义购入了一间住宅，而熟悉防弹的读者一定知道啦，Hannam THE HILL也是防弹少年团集体宿舍所在的地方：
Jin这套住宅的房屋供给面积（个人使用空间+楼道等共用空间）是87.56㎡，专用面积（个人使用空间）为57.74㎡，还有1.96㎡的露台。住宅1楼有健康SPA、度假村风格的游泳池、包含水中健身设施的运动场，此外还有只有该区居民才能使用的club house、健身中心、桑拿房等设施。据悉Jin的购房时间是今年3月，而据业内人士分析，目前市值已经进一步上涨到20亿韩元了！
Hannam THE HILL是首尔汉南洞最高级的公寓，建成於2011年1月，共有600套房屋，保安设施齐全，很多演艺明星和政界、商界名人都住在这里，包括演员韩孝周、安圣基、歌手李承哲等等。 防弹少年团在去年12月初集体搬入该公寓，据说新宿舍价值60亿韩元，十分宽敞舒适：
Based on the official website The Hill that BTS’ new dorm is a building with ard 5 floors each, this is their video introducing their flat. pic.twitter.com/rCrWbszKhZ— Snowie (@FirstSnowie) 2017年12月13日
不过Jin虽然购入新宅，却一直没有搬过去，目前还是和其他成员一起住在同公寓内的集体宿舍。 或许是在一起太久，真的很不习惯分开吧！
（图源：BTS SNS，网路）
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