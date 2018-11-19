全款買房不借貸！ 防彈少年團Jin豪擲19億現金購入個人住宅

居然是用現金19億韓元支付，完全無需貸款，防彈大哥Jin真的是Young & Rich啊啊啊啊~~~
近日有媒體報導稱，防彈少年團成員Jin在首爾市龍山區的Hannam THE HILL以個人名義購入了一間住宅，而熟悉防彈的讀者一定知道啦，Hannam THE HILL也是防彈少年團集體宿舍所在的地方：
Jin這套住宅的房屋供給面積（個人使用空間+樓道等共用空間）是87.56㎡，專用面積（個人使用空間）為57.74㎡，還有1.96㎡的露臺。住宅1樓有健康SPA、度假村風格的游泳池、包含水中健身設施的運動場，此外還有只有該區居民才能使用的club house、健身中心、桑拿房等設施。據悉Jin的購房時間是今年3月，而據業內人士分析，目前市值已經進一步上漲到20億韓元了！
Hannam THE HILL是首爾漢南洞最高級的公寓，建成於2011年1月，共有600套房屋，保安設施齊全，很多演藝明星和政界、商界名人都住在這裡，包括演員韓孝周、安聖基、歌手李承哲等等。 防彈少年團在去年12月初集體搬入該公寓，據說新宿舍價值60億韓元，十分寬敞舒適：
Based on the official website The Hill that BTS’ new dorm is a building with ard 5 floors each, this is their video introducing their flat. pic.twitter.com/rCrWbszKhZ— Snowie (@FirstSnowie) 2017年12月13日
不過Jin雖然購入新宅，卻一直沒有搬過去，目前還是和其他成員一起住在同公寓內的集體宿舍。 或許是在一起太久，真的很不習慣分開吧！
（圖源：BTS SNS，網路）
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