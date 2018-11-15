今日参加高考的女爱豆们:Weki Meki磪有情、MOMOLAND李娥仁、IZ*ONE金彩元等
明星 2018年11月15日 星期四15:19 Sani
今天是韩国的冬季高考日，不少女团成员也参加了考试，一起来看吧！
本次考试是「2019年度大学休学能力测试」，通过考试的学生将在明年3月开始大学生活。 今年全国考生约59.5万，其中不少就是同时进行学业和演艺活动的偶像艺人。
IZ*ONE金彩元，以及队友宫胁咲良、姜惠元。 金彩元说：「今天很紧张，但会努力好好考试的。 考完之后想回宿舍和成员们一起吃好吃的。 」
MOMOLAND李娥仁，队友都来为她加油打气耶！ 娥仁表示：「我是MOMOLAND中最后一个参加高考的，希望大家都有好成绩！ 」
Weki Meki磪有情依旧是很有精神的样子：「今天考试的大家都辛苦了，祝大家考试正常发挥！ 加油！ 」
TRCNG金志星、金炫佑：
Golden Child崔普闵：
The Boyz金善旴：
本月少女金贤真、田姬振：
Fave Girls朴海琳（音）：
祝大家都好好发挥，不辜负平时的努力啊！
（图源：KSD韩星网）
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