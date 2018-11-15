今日參加高考的女愛豆們:Weki Meki磪有情、MOMOLAND李娥仁、IZ*ONE金彩元等
明星 2018年11月15日 星期四15:19 Sani
今天是韓國的冬季高考日，不少女團成員也參加了考試，一起來看吧！
本次考試是「2019年度大學休學能力測試」，通過考試的學生將在明年3月開始大學生活。 今年全國考生約59.5萬，其中不少就是同時進行學業和演藝活動的偶像藝人。
IZ*ONE金彩元，以及隊友宮脅咲良、姜惠元。 金彩元說：「今天很緊張，但會努力好好考試的。 考完之後想回宿舍和成員們一起吃好吃的。 」
MOMOLAND李娥仁，隊友都來為她加油打氣耶！ 娥仁表示：「我是MOMOLAND中最後一個參加高考的，希望大家都有好成績！ 」
Weki Meki磪有情依舊是很有精神的樣子：「今天考試的大家都辛苦了，祝大家考試正常發揮！ 加油！ 」
TRCNG金志星、金炫佑：
Golden Child崔普閔：
The Boyz金善旴：
本月少女金賢真、田姬振：
Fave Girls朴海琳（音）：
祝大家都好好發揮，不辜負平時的努力啊！
（圖源：KSD韓星網）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論