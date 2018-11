《阿爾罕布拉宮的回憶》未播出就引發了觀眾的好奇心!玄彬、朴信惠、燦烈擁有的秘密到底是...? Wanna One再次遭遇音源外流?!新歌《春風》尚未發行,完整版已遍佈網絡 接檔張赫《壞爸爸》的新劇《壞刑警》由申河均、朴浩山、Baro等人主演海報公開 今日參加高考的女愛豆們:Weki Meki磪有情、MOMOLAND李娥仁、IZ*ONE金彩元等 龍俊亨回歸小螢幕 《咖啡啊拜託了》敲定 12 月開播! 你曾想過為什麼是《「阿爾罕布拉宮」的回憶》嗎?什麼是AR? 嘻哈界兩代才子 Tiger JK、RM 再度攜手 新歌橫掃海外音源榜! WINNER宋旻浩確定出擊《Idol Room》!同組合成員李昇勳、「現實朋友」P.O將特別出演! 河成雲、朴佑鎭參與創作 Wanna One 新專輯〈1¹¹=1(POWER OF DESTINY)〉誠意十足! tvN新劇《成為王的男人》官方公開呂珍九劇照,一人分飾兩角大展實力派演技! 首爾安可場還不是句點 WINNER 明年前進北美開唱! 時隔兩個月 THE BOYZ 攜新專輯火速回歸! E’Dawn&泫雅無約一身輕高調同更IG撒狗糧 被網民灌爆留言 《男朋友》新海報公開,朴寶劍背後擁抱著宋慧喬!最新版預告也讓不少網友直呼:「好心動!」 不愧是IQ 156「門薩男」! Block B朴經首次出演《1 VS 100》就奪冠,一舉拿走5千萬獎金 《認識的哥哥》李相燁&溫朱莞節目上滿滿的Bromance情節引人遐想~ 2018 MAMA 公佈新增演出名單!香港站:GOT7、MOMOLAND及SEVENTEEN;日本站:MONSTA X及WANNA ONE 《愛上變身請人》「溫美男」安宰賢VS「冷美男」李民基:你的手怎麼這麼涼 防彈少年團為韓國大考生應援 提供秘訣「睡飽、先把我們忘掉!」 《先熱情地打掃吧》金裕貞、尹鈞相將於今日錄製《認哥》!24日播出該期節目 TWICE將舉辦日本巨蛋巡演! 2019年3月大阪開跑 快點抓住秋天最後的尾巴:在楓樹底下喝杯咖啡吧! 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況-狐狸新娘第一,變身情人刷新高 「太可愛啦~♥」金香起模仿最愛的蠟筆小新 害羞到抬不起頭! 韓國的冬天吃什麼?來嚐嚐韓國便利店的冬天三寶:烤地瓜、魚糕湯、蒸包! 《家師父一體》陸星材用泡麵展現個人品牌價值 聽到「這麼怕麻煩還當什麼明星」表情超尷尬! MAMAMOO 回歸倒數兩週⋯⋯今秋代表作〈Blue;s〉全員概念照曝光 韓國女團第一次!TWICE 即將二度登上 NHK《紅白歌合戰》 《加油吧威基基2》女主角由安昭熙接棒!李伊庚正在討論中

