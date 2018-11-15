防弹少年团为韩国大考生应援　提供秘诀「睡饱、先把我们忘掉！」

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今天（15 日）是韩国的大考，虽然距离台湾大考还有一段时间，但 Army 也不妨先来看看防弹少年团的叮咛！

最近正在日本举行巡回演唱会的防弹少年团，在百忙之中仍抽空录影片为考生打气，成员七嘴八舌「各位一定很辛苦吧」、「考试考试，这回事本来就很不简单」，也不忘正经地关心「准备了这么久，希望大家都能在最后一刻发挥全力拿到好结果」、「调整自己的状态很重要」、「前一晚一定要好好休息」⋯⋯听起来很像平时准备演唱会的心得 XD



不过 J-Hope 接著忽然语出惊人：「既然是要考大考，这种时候就要把防弹少年团先忘掉」成员全体愣住一秒才赶紧纷纷附和「没错，就是这样」、「因为各位的人生很重要！」，但又不忘补上「因为考完后就可以看《Burn the Stage》罗～」



另一方面，昨天美国告示牌 (Billboard) 公开了最新榜单，已经蝉联两年《Billboard Music Awards》最佳社群艺人奖的防弹少年团．也正式地在 Social 50 榜上 100 度夺得冠军，创下开榜以来的第二高纪录，同时也是第一个有这种成绩的团体！





（照片与影片来源：Big Hit Entertainment）

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