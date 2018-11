时隔两个月 THE BOYZ 携新专辑火速回归! E’Dawn&泫雅无约一身轻高调同更IG撒狗粮 被网民灌爆留言 不愧是IQ 156「门萨男」! Block B朴经首次出演《1 VS 100》就夺冠,一举拿走5千万奖金 《认识的哥哥》李相烨&温朱莞节目上满满的Bromance情节引人遐想~ 2018 MAMA 公布新增演出名单!香港站:GOT7、MOMOLAND及SEVENTEEN;日本站:MONSTA X及WANNA ONE 《爱上变身请人》「温美男」安宰贤VS「冷美男」李民基:你的手怎么这么凉 防弹少年团为韩国大考生应援 提供秘诀「睡饱、先把我们忘掉!」 《先热情地打扫吧》金裕贞、尹钧相将於今日录制《认哥》!24日播出该期节目 TWICE将举办日本巨蛋巡演! 2019年3月大阪开跑 快点抓住秋天最后的尾巴:在枫树底下喝杯咖啡吧! 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况-狐狸新娘第一,变身情人刷新高 「太可爱啦~♥」金香起模仿最爱的蜡笔小新 害羞到抬不起头! 韩国的冬天吃什么?来尝尝韩国便利店的冬天三宝:烤地瓜、鱼糕汤、蒸包! 《家师父一体》陆星材用泡面展现个人品牌价值 听到「这么怕麻烦还当什么明星」表情超尴尬! MAMAMOO 回归倒数两周⋯⋯今秋代表作〈Blue;s〉全员概念照曝光 韩国女团第一次!TWICE 即将二度登上 NHK《红白歌合战》 《加油吧威基基2》女主角由安昭熙接棒!李伊庚正在讨论中

