防彈少年團為韓國大考生應援 提供秘訣「睡飽、先把我們忘掉！」
明星 2018年11月15日 星期四11:56 施乃琪
今天（15 日）是韓國的大考，雖然距離台灣大考還有一段時間，但 Army 也不妨先來看看防彈少年團的叮嚀！
最近正在日本舉行巡迴演唱會的防彈少年團，在百忙之中仍抽空錄影片為考生打氣，成員七嘴八舌「各位一定很辛苦吧」、「考試考試，這回事本來就很不簡單」，也不忘正經地關心「準備了這麼久，希望大家都能在最後一刻發揮全力拿到好結果」、「調整自己的狀態很重要」、「前一晚一定要好好休息」⋯⋯聽起來很像平時準備演唱會的心得 XD
不過 J-Hope 接著忽然語出驚人：「既然是要考大考，這種時候就要把防彈少年團先忘掉」成員全體愣住一秒才趕緊紛紛附和「沒錯，就是這樣」、「因為各位的人生很重要！」，但又不忘補上「因為考完後就可以看《Burn the Stage》囉～」
另一方面，昨天美國告示牌 (Billboard) 公開了最新榜單，已經蟬聯兩年《Billboard Music Awards》最佳社群藝人獎的防彈少年團．也正式地在 Social 50 榜上 100 度奪得冠軍，創下開榜以來的第二高紀錄，同時也是第一個有這種成績的團體！
（照片與影片來源：Big Hit Entertainment）
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