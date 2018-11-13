JTBC《先热情地打扫吧》公开宣传海报与剧情预告！「无菌男」尹钧相渐渐陷入「邋遢女」金裕贞的魅力？
韩剧 2018年11月13日 星期二15:23 JiaJia
漫改剧JTBC《先热情地打扫吧》由金裕贞、尹钧相、宋再临主演，近期陆续公开宣传海报和剧情预告，引发剧迷们的关心。
将於本月（11月）26日接档《爱上变身情人》首播的《先热情地打扫吧》，描述经营清洁公司，财力、外貌都满分但有严重洁癖的男人，和不拘小节活著的明朗可爱的四次元女生，陷入爱情的浪漫喜剧。
在剧情预告中，有严重洁癖症、堪称「无菌男」的张善杰（尹钧相 饰），手套是必备的，只要是走过的地方必定要仔细清洁一番，就连看到别人邋遢的模样都无法忍受！而对著张善杰喊著「社长大人」的吉五雪（金裕贞 饰），是如此的格格不入，让张善杰对天呐喊：「这个脏鬼！！！」但是，这样的自己却慢慢被吉五雪吸引，甚至看到她就会不自觉露出笑容…？
看了剧情预告或许还会想要看看角色介绍！点这里可以看哦～
（图片、影片来源：JTBC《先热情地打扫吧》）
写手：JiaJia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻
留言/评论