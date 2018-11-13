JTBC《先熱情地打掃吧》公開宣傳海報與劇情預告！「無菌男」尹鈞相漸漸陷入「邋遢女」金裕貞的魅力？
韓劇 2018年11月13日 星期二15:23 JiaJia
漫改劇JTBC《先熱情地打掃吧》由金裕貞、尹鈞相、宋再臨主演，近期陸續公開宣傳海報和劇情預告，引發劇迷們的關心。
將於本月（11月）26日接檔《愛上變身情人》首播的《先熱情地打掃吧》，描述經營清潔公司，財力、外貌都滿分但有嚴重潔癖的男人，和不拘小節活著的明朗可愛的四次元女生，陷入愛情的浪漫喜劇。
在劇情預告中，有嚴重潔癖症、堪稱「無菌男」的張善傑（尹鈞相 飾），手套是必備的，只要是走過的地方必定要仔細清潔一番，就連看到別人邋遢的模樣都無法忍受！而對著張善傑喊著「社長大人」的吉五雪（金裕貞 飾），是如此的格格不入，讓張善傑對天吶喊：「這個髒鬼！！！」但是，這樣的自己卻慢慢被吉五雪吸引，甚至看到她就會不自覺露出笑容…？
看了劇情預告或許還會想要看看角色介紹！點這裡可以看哦～
（圖片、影片來源：JTBC《先熱情地打掃吧》）
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