容易被旁边的人「同化」的防弹少年团JIMIN：哥哥怎么做我就怎么做～XD

容易被旁边的人「同化」的防弹少年团JIMIN：哥哥怎么做我就怎么做～XD

明星   2018年11月14日   星期三09:22   Rui  

JIMIN是防弹少年团里的「眼泪」担档，所有的ARMY都知道他是个爱哭的可爱宝宝，台上霸气威武的他其实私下里是个非常尊敬哥哥的好孩子，哥哥的一举一动都不放过。

最近韩网上就流传了一组题为「喜欢模仿旁边的人的防弹JIMIN」，仔细一看确实是这么一回事，JIMIN超爱模仿身边人的~

队长哥哥RM是这样摆POSE的，wuli JIMIN也照搬~

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大哥这个挑眉动作太帅了，那我也要学一学~

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水虽然是哥哥喝的，但抬头也要跟著一起做！

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拍广告的是哥哥，但同款表情我还是可以拥有的~

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既然大家都这么跳了，我也不能不跳啊~

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姜镐童虽然不是wuli哥哥，但是也是大前辈啊，也要照做~表情细节抓的太完美了！

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做客《Jimmy Fallon Show》怎么能不给主持人面子，不管动作多难也能一一模仿！

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我就是你们的小可爱JIMIN

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「图：the qoo」

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留言/评论
  • Sandy Yip
    Jimin小朋友確實可愛！😄😄😄💜
    2小时前
  • Jen Wong
    59分前
  • 吳頤玟
    好可愛好可愛😭😭😭
    1小时前
  • 林智蕾
    黃筱甯 雞米尼好可愛呀❤️
    20分前
  • 曹沅芹
    楊子芹我會被他可愛死啊啊啊啊啊啊啊♡♡♡
    15分前
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