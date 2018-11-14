BLACKPINK 兼顾韩、日市场 12 月发首张日语正规专辑！ 《爱上变身情人》剧情、演技引人入胜 称霸电视剧话题性排行榜！ BIG HIT就防弹「原子弹T恤」和「纳粹帽」声明致歉：「无意伤害战争受害者」 「这男人的少年感真的太强啦～」殷志源其实已经41岁了！ 容易被旁边的人「同化」的防弹少年团JIMIN：哥哥怎么做我就怎么做～XD EXO-L要储一套吗？EXO带你一卡在手！55个景点免费参观 NU'EST W 回归在即 新专辑〈Wake, N〉个人概念照梦幻出炉！ 结束长达一年半的空白期 白娥娟终於要带著全新迷你专辑回归！ KAKAO FRIENDS又和品牌联手推出新产品，这次是名牌即溶咖啡－MAXIM！ 防弹少年团身陷「反日」风波，日本粉丝举动超暖心：在东京巨蛋贴出「BTS JIMIN❤」

JIMIN是防弹少年团里的「眼泪」担档，所有的ARMY都知道他是个爱哭的可爱宝宝，台上霸气威武的他其实私下里是个非常尊敬哥哥的好孩子，哥哥的一举一动都不放过。

最近韩网上就流传了一组题为「喜欢模仿旁边的人的防弹JIMIN」，仔细一看确实是这么一回事，JIMIN超爱模仿身边人的~

队长哥哥RM是这样摆POSE的，wuli JIMIN也照搬~



via GIPHY

大哥这个挑眉动作太帅了，那我也要学一学~



via GIPHY

水虽然是哥哥喝的，但抬头也要跟著一起做！



via GIPHY

拍广告的是哥哥，但同款表情我还是可以拥有的~



via GIPHY

既然大家都这么跳了，我也不能不跳啊~



via GIPHY

姜镐童虽然不是wuli哥哥，但是也是大前辈啊，也要照做~表情细节抓的太完美了！



via GIPHY

做客《Jimmy Fallon Show》怎么能不给主持人面子，不管动作多难也能一一模仿！



via GIPHY

我就是你们的小可爱JIMIN



via GIPHY

「图：the qoo」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻