容易被旁邊的人「同化」的防彈少年團JIMIN：哥哥怎麼做我就怎麼做～XD
明星 2018年11月14日 星期三09:22 Rui
JIMIN是防彈少年團裡的「眼淚」擔檔，所有的ARMY都知道他是個愛哭的可愛寶寶，台上霸氣威武的他其實私下裡是個非常尊敬哥哥的好孩子，哥哥的一舉一動都不放過。
最近韓網上就流傳了一組題為「喜歡模仿旁邊的人的防彈JIMIN」，仔細一看確實是這麼一回事，JIMIN超愛模仿身邊人的~
隊長哥哥RM是這樣擺POSE的，wuli JIMIN也照搬~
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大哥這個挑眉動作太帥了，那我也要學一學~
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水雖然是哥哥喝的，但抬頭也要跟著一起做！
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拍廣告的是哥哥，但同款表情我還是可以擁有的~
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既然大家都這麼跳了，我也不能不跳啊~
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姜鎬童雖然不是wuli哥哥，但是也是大前輩啊，也要照做~表情細節抓的太完美了！
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做客《Jimmy Fallon Show》怎麼能不給主持人面子，不管動作多難也能一一模仿！
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我就是你們的小可愛JIMIN
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「圖：the qoo」
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