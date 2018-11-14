「这男人的少年感真的太强啦～」殷志源其实已经41岁了！

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你是因为《两天一夜》还是《新西游记》而迷上殷志源的呢？ 亦或是从他水晶男孩时期就已经是忠实粉丝了呢？

最近因为《新西游记6》的热播，殷志源又火了一把。 他出道二十年，至今还能看出刚出道时的少年感，睫毛又长又翘。 大家知道吗，和《新西游记6》的罗PD相比，殷志源只比对方小2岁，却看起来像两代人，罗PD甚至劝说殷志源当自己的养子！ 是不是因为当PD要思考的事情太多，罗PD才显老呢？（这才是40代大叔该有的样子啊，是殷志源太妖孽了~）



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因为太过默契、大多数喜好都相同而被称为「前世夫妻」的李寿根和殷志源，其实两人也只差了3岁而已，依旧看上去像叔叔和侄子~



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20岁的殷志源，就是拿现在的审美观来看也是气质欧巴一枚啊，微笑时藏不住的兔牙也是让人萌到不行。



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30岁的殷志源，十年的痕迹丝毫看不出来。



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41岁的殷志源，和20岁有区别吗？ 其实你是吸血鬼吧~~~



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在综艺里展现出的「疯子」形象更是让人笑的前仰后合~



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男子气概十足的殷志源，女装居然也散发著冷冷的气息~



「图：instiz」

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