《从天而降的一亿颗星星》徐仁国庭沼珉深情对唱「星星，我们」OST公开

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tvN翻拍自日剧的《从天而降的亿万颗星星》，剧情即将进入高潮，日前也公开了男女主角徐仁国与庭沼珉所合唱的OST「星星，我们」MV，除了剧情的甜蜜片段外也有两人在录音室中认真演唱的样子。







徐仁国从歌手跨足演员以来，时常能在他主演的电视剧中听见他演唱的OST，有合唱也有他的Solo歌曲，不过男女对唱的OST自从《请回答1997》与Apink郑恩地合唱过两首「All For You」与「我们的爱像这样」之后，直到本次《从天而降的亿万颗星星》才又再度推出与剧中女主角的合唱歌曲，歌词也依照剧中两人的情感而写，相当有感。



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电视剧中徐仁国饰演一位平时我行我素屌儿郎当的男子金武英，由於儿时失去家人的伤痛让他不再对人敞开心胸，而庭沼珉则是有著个细心照顾他的警察哥哥，是位认真克服过往回忆而努力生活的女孩，由於两人都因自己是孤儿而感到同病相怜，也珍惜对彼此的感情。MV中有著不少两人甜蜜约会的情景，更有堪称最可爱的床戏，大家一定要看到最后唷！







图片：tvN《从天而降的亿万颗星星》官方剧照，MV截图

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