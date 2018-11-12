《從天而降的一億顆星星》徐仁國庭沼珉深情對唱「星星，我們」OST公開
韓劇 2018年11月12日 星期一09:35 Erin
tvN翻拍自日劇的《從天而降的億萬顆星星》，劇情即將進入高潮，日前也公開了男女主角徐仁國與庭沼珉所合唱的OST「星星，我們」MV，除了劇情的甜蜜片段外也有兩人在錄音室中認真演唱的樣子。
徐仁國從歌手跨足演員以來，時常能在他主演的電視劇中聽見他演唱的OST，有合唱也有他的Solo歌曲，不過男女對唱的OST自從《請回答1997》與Apink鄭恩地合唱過兩首「All For You」與「我們的愛像這樣」之後，直到本次《從天而降的億萬顆星星》才又再度推出與劇中女主角的合唱歌曲，歌詞也依照劇中兩人的情感而寫，相當有感。
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電視劇中徐仁國飾演一位平時我行我素屌兒郎噹的男子金武英，由於兒時失去家人的傷痛讓他不再對人敞開心胸，而庭沼珉則是有著個細心照顧他的警察哥哥，是位認真克服過往回憶而努力生活的女孩，由於兩人都因自己是孤兒而感到同病相憐，也珍惜對彼此的感情。MV中有著不少兩人甜蜜約會的情景，更有堪稱最可愛的床戲，大家一定要看到最後唷！
圖片：tvN《從天而降的億萬顆星星》官方劇照，MV截圖
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