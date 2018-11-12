Crush 北美巡演前夕還有驚喜！與世界知名製作人攜手發表新歌 《愛上變身情人》今晚預告：超尷尬的Double Date！徐玄振得知李民基變成「臉盲症」的原因後自責不已？ 遲回簡訊5分鐘都感到抱歉，防彈少年團V的禮儀水準真心讚！ 《Running Man》中被成員們公認「最醜」的人？以及「背叛者」也太好選了吧！ 年末演唱會看不完 ASTRO 也要加入開唱行列啦！ 近期去首爾旅行請注意！市區野豬出沒頻繁，每天「逛街2次」 WINNER宋旻浩、IZ*ONE、閔庚勳出擊綜藝《人類智能》，收到神秘包裹？ 《從天而降的一億顆星星》徐仁國庭沼珉深情對唱「星星，我們」OST公開 業界人士評選出的2018年最佳韓劇來了！這些劇你都刷了嗎？ 時尚與彩妝的最強聯名：當Moschino遇上TONYMOLY！ 《SIXTEEN》同期愛！TWICE祝賀IZ*ONE彩燕出道首個一位，送上摸頭殺和擁抱❤ 2PM 李俊昊耕耘日本音樂市場有成 12 月推出個人精選輯！ 從日本紅到韓國的Café kitsune，你跟上了網美們的腳步了嗎？ 韓國最強「陸軍經紀公司」藝人玉澤演X任時完X姜河那拍攝CF般的公益片

tvN翻拍自日劇的《從天而降的億萬顆星星》，劇情即將進入高潮，日前也公開了男女主角徐仁國與庭沼珉所合唱的OST「星星，我們」MV，除了劇情的甜蜜片段外也有兩人在錄音室中認真演唱的樣子。







徐仁國從歌手跨足演員以來，時常能在他主演的電視劇中聽見他演唱的OST，有合唱也有他的Solo歌曲，不過男女對唱的OST自從《請回答1997》與Apink鄭恩地合唱過兩首「All For You」與「我們的愛像這樣」之後，直到本次《從天而降的億萬顆星星》才又再度推出與劇中女主角的合唱歌曲，歌詞也依照劇中兩人的情感而寫，相當有感。



先送上本周即將播出的第12集搶先看~



電視劇中徐仁國飾演一位平時我行我素屌兒郎噹的男子金武英，由於兒時失去家人的傷痛讓他不再對人敞開心胸，而庭沼珉則是有著個細心照顧他的警察哥哥，是位認真克服過往回憶而努力生活的女孩，由於兩人都因自己是孤兒而感到同病相憐，也珍惜對彼此的感情。MV中有著不少兩人甜蜜約會的情景，更有堪稱最可愛的床戲，大家一定要看到最後唷！







圖片：tvN《從天而降的億萬顆星星》官方劇照，MV截圖

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞