从只知道辛拉面到现在，竟然默默吃了超过30款以上的泡面了(下)

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继上周的15款泡面，我要来介绍其他吃过的韩国泡面啦~~ 光是辣鸡面也就有好几种口味， 来看看我吃过的还有哪一些呢?

上周15款韩国泡面复习



八道的辣鸡面

八道出的辣鸡面，味道有点点呛，但是辣度我觉得还可以(吃辣的人是可以接受的)，面条有嚼劲



三养出品的9种口味辣鸡面

比起八道，三养的辣鸡面更加出名，而且一直有新口味出来。但我觉得三养的辣鸡面油度比较高，吃到后面会有些腻，里面觉得口味可以持续的就属於黄包装的起司辣鸡面以及粉红包装的奶油辣鸡面了



联名的APEACH辣鸡面

除了推出新口味之外，三养也很会搞联名，这一款APEACH完全是因为可爱而买来吃的XD 桃子鱼板真的可爱翻了



巧达起司辣泡面

这一款的辣粉包味道有点像辛拉面的辣粉，闻起来微呛、汤喝起来也是微辣

。但加上起司之后就变得比较温和。



REAL起司泡面

REAL起司拉面最大的特点就是，在调理包放了一片真的起司片，就是三明治会夹的哪种起司片，跟起司粉的味道有点点不一样，煮起来更香浓



虾汤泡面

这款虾汤泡面我原本满期待的，但没有预期的好吃。用的是约小指长度的干虾米，汤头是浓郁的味道



黄金比例 - 包饭酱拉面

这一款吃起来挺特别的XD 我觉得尝尝鲜就好，不是我熟悉的味道所以感觉有点怪



八道缝隙生拉面

别称叫做地狱拉面的这一款，其实第一次吃时没有想像中的辣，但是辣粉味道会有些呛，

然后会吃到满身大汗的哪种XD大家辣粉可以放少一点来试试看味道，还不错



八道雪浓汤泡面

雪浓汤泡面大家可能比较少注意它，清淡的味道但是汤喝起来很浓，冬天的时候我觉得很适合吃



农心真的真的泡面

这一款辣度比辛心拉面少一些，也是大家比较没印象的泡面，但我觉得想吃一点辣又不太敢吃辣的人，这一款满适合吃吃看的



不倒翁 热拉面

这一款几乎到处都买的到了，应该很多人吃过



Pulmuone花蟹拉面

Pulmuone也是韩国满知名的泡面品牌，有一个系列是『生面食感』很推荐大家吃吃看。

如我上一篇提到的，我觉得韩国海鲜类的泡面都有一个腥腥的味道，口味尚可但面条很好吃



Pulmuone辣泡面

简单清爽的辣味汤头，主要是我觉得他们牌子的面条真的好吃阿



Pulmuone辣牛肉刀削面

这一款很合我的口味，而且在韩国也是超级热销的款式。牛肉汤头应该是台湾人会喜欢的味道，加上生面食感系列的超好吃面条，不吃真的很可惜



总结到这边，我至少吃过37种不同口味的韩国泡面，其他像是炒码面、联名的Ryan炸酱面等等我也都吃过，还有加上一些想不起来的泡面，我说不定吃过50种以上的韩国泡面呢~

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