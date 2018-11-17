【K社韓文小百科】初雪除了炸雞和啤酒，還有這些充滿少女心的俗語啊～ 官方特選韓國考生在大考前，千萬不能聽 Wanna One 的熱門歌曲《我啊我》～？ INFINITE來了！今早出發來台機場照 f(x)《Hot Summer》原本是少女時代的歌？《Take Over》值得一聽！ 令人激動開心的演唱會當天哪位粉絲最可憐？真的沒有最慘只有更慘啊～ 從只知道辛拉麵到現在，竟然默默吃了超過30款以上的泡麵了(下) 赴韓必吃！白種元《胡同餐館》炸豬排店爆紅：堅持每天只接35組客令人感動！ 《中二少年在一起》好友突然告白「我是中國人」，小男孩的反應是？！ 不用到美國或是日本才能喝得到！藍瓶咖啡也開來首爾了～ Wanna One最後一張專輯讓粉絲淚目！ 寫真隊形竟與首張專輯一模一樣

繼上週的15款泡麵，我要來介紹其他吃過的韓國泡麵啦~~ 光是辣雞麵也就有好幾種口味， 來看看我吃過的還有哪一些呢?

上週15款韓國泡麵複習



八道的辣雞麵

八道出的辣雞麵，味道有點點嗆，但是辣度我覺得還可以(吃辣的人是可以接受的)，麵條有嚼勁



三養出品的9種口味辣雞麵

比起八道，三養的辣雞麵更加出名，而且一直有新口味出來。但我覺得三養的辣雞麵油度比較高，吃到後面會有些膩，裡面覺得口味可以持續的就屬於黃包裝的起司辣雞麵以及粉紅包裝的奶油辣雞麵了



聯名的APEACH辣雞麵

除了推出新口味之外，三養也很會搞聯名，這一款APEACH完全是因為可愛而買來吃的XD 桃子魚板真的可愛翻了



巧達起司辣泡麵

這一款的辣粉包味道有點像辛拉麵的辣粉，聞起來微嗆、湯喝起來也是微辣

。但加上起司之後就變得比較溫和。



REAL起司泡麵

REAL起司拉麵最大的特點就是，在調理包放了一片真的起司片，就是三明治會夾的哪種起司片，跟起司粉的味道有點點不一樣，煮起來更香濃



蝦湯泡麵

這款蝦湯泡麵我原本滿期待的，但沒有預期的好吃。用的是約小指長度的乾蝦米，湯頭是濃郁的味道



黃金比例 - 包飯醬拉麵

這一款吃起來挺特別的XD 我覺得嚐嚐鮮就好，不是我熟悉的味道所以感覺有點怪



八道縫隙生拉麵

別稱叫做地獄拉麵的這一款，其實第一次吃時沒有想像中的辣，但是辣粉味道會有些嗆，

然後會吃到滿身大汗的哪種XD大家辣粉可以放少一點來試試看味道，還不錯



八道雪濃湯泡麵

雪濃湯泡麵大家可能比較少注意它，清淡的味道但是湯喝起來很濃，冬天的時候我覺得很適合吃



農心真的真的泡麵

這一款辣度比辛心拉麵少一些，也是大家比較沒印象的泡麵，但我覺得想吃一點辣又不太敢吃辣的人，這一款滿適合吃吃看的



不倒翁 熱拉麵

這一款幾乎到處都買的到了，應該很多人吃過



Pulmuone花蟹拉麵

Pulmuone也是韓國滿知名的泡麵品牌，有一個系列是『生麵食感』很推薦大家吃吃看。

如我上一篇提到的，我覺得韓國海鮮類的泡麵都有一個腥腥的味道，口味尚可但麵條很好吃



Pulmuone辣泡麵

簡單清爽的辣味湯頭，主要是我覺得他們牌子的麵條真的好吃阿



Pulmuone辣牛肉刀削麵

這一款很合我的口味，而且在韓國也是超級熱銷的款式。牛肉湯頭應該是台灣人會喜歡的味道，加上生麵食感系列的超好吃麵條，不吃真的很可惜



總結到這邊，我至少吃過37種不同口味的韓國泡麵，其他像是炒碼麵、聯名的Ryan炸醬麵等等我也都吃過，還有加上一些想不起來的泡麵，我說不定吃過50種以上的韓國泡麵呢~

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