反应超快！MOMOLAND JOOE发现自己挡到主角：0.1秒闪出镜头XD

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JOOE也太可爱了吧！ 一看就知是个内心充满热情与善意的女生❤

MOMOLAND成员JOOE个性大方开朗，不仅凭藉堪比「蹦迪」的舞台现场带动整个团的知名度，还在综艺节目里自爆用耳朵软骨垫过鼻梁，可惜「3个月就塌掉、还不如出道前好看」，令人哭笑不得：



其实JOOE不仅在综艺节目里反应超快，平时也很注意跟周围的互动！



前几天参加2018 MGA颁奖典礼时就被镜头捕捉到她超有sense的瞬间，一个是防弹少年团的柾国和美国歌手查理・普斯合作演唱《WE DON'T TALK ANYMORE》时，坐在台下的JOOE很投入地跟著唱，没想到镜头突然cue到她， JOOE发现后一秒收起表情，害羞的样子太可爱了：



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之后Stray Kids被颁发最佳男子新人奖，听到主持人公布名单时JOOE开心地站起来表达祝贺，却发现自己出现在镜头里、挡住了后方的Stray Kids，立即一个闪身，以光速撤离画面XDD



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反应力「甲等」的JOOE真的让人不得不爱啊❤



MOMOLAND今年确实表现优秀，接连发表的《Bboom Bboom》和《BAAM》在Youtube上的流览次数总计接近4亿，这次在MGA顺利斩获了女子DANCE赏，希望接下来也继续走大发路啊！



（图源：MOMOLAND Twitter、FB，2018 MGA颁奖礼）

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