反應超快！MOMOLAND JOOE發現自己擋到主角：0.1秒閃出鏡頭XD

JOOE也太可愛了吧！ 一看就知是個內心充滿熱情與善意的女生❤
MOMOLAND成員JOOE個性大方開朗，不僅憑藉堪比「蹦迪」的舞台現場帶動整個團的知名度，還在綜藝節目裡自爆用耳朵軟骨墊過鼻樑，可惜「3個月就塌掉、還不如出道前好看」，令人哭笑不得：
其實JOOE不僅在綜藝節目裡反應超快，平時也很注意跟周圍的互動！
前幾天參加2018 MGA頒獎典禮時就被鏡頭捕捉到她超有sense的瞬間，一個是防彈少年團的柾國和美國歌手查理·普斯合作演唱《WE DON'T TALK ANYMORE》時，坐在台下的JOOE很投入地跟著唱，沒想到鏡頭突然cue到她， JOOE發現後一秒收起表情，害羞的樣子太可愛了：
之後Stray Kids被頒發最佳男子新人獎，聽到主持人公佈名單時JOOE開心地站起來表達祝賀，卻發現自己出現在鏡頭裡、擋住了後方的Stray Kids，立即一個閃身，以光速撤離畫面XDD
MOMOLAND今年確實表現優秀，接連發表的《Bboom Bboom》和《BAAM》在Youtube上的流覽次數總計接近4億，這次在MGA順利斬獲了女子DANCE賞，希望接下來也繼續走大發路啊！
（圖源：MOMOLAND Twitter、FB，2018 MGA頒獎禮）
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