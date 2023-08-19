MOMOLAND JANE辟谣与SEVENTEEN Joshua的恋爱传闻

SEVENTEEN成员Joshua被网友揪出疑似与女网红恋爱同居后，之前另一个与女偶像的恋爱传闻也再次被关注，昨天这位女偶像亲自做出回应！

本月8日有韩网友发帖称很多粉丝都知道Joshua曾与一名女偶像交往，只是因为当时两人在韩国都人气不高而没有太受关注。 该网友提出的证据包括：年末颁奖礼该女团表演期间每次那位成员出来时SEVENTEEN其他成员就会看向Joshua; 两个团都在座位区时，那位女团成员往待机室方向走，Joshua看到后立即跟上; 女团宿舍综艺排到那位成员的房间有一个人偶，和Joshua房间里的一样。 有网友补充说这名女偶像就是MOMOLAND成员Jane，目前该帖文已删除。



昨日Jane通过官方粉丝站PO文做出否认：「我在演艺界生活中一次都没有私下见过那位被一同提到的人，甚至连身边的人都没见过，是毫无关联的人。 真的不懂为何从那时到现在过了好几年，还是有这样的传闻。 我真的完全不知道。」

「很久之前就知道有这个谣言，当时公司接到很多粉丝来电，所以公司也误会过。 后来每次提到时，我都手按胸口问心无愧地说真的没有、感叹没有点燃的烟囱怎么总是冒出烟来～就这样不太在意地带过了... 但我一直不讲话好像就变成既定事实... 现在不论任何误会都真的非常非常非常讨厌，出於受伤和委屈写了心里话... 谢谢大家。」



很多网友为Jane鸣不平：「哇因为太多人在传，一直以为是真的」「有这种事来的？ 把那些东西视作证据的脑袋是装饰品吗？ 当偶像太累」「妄想病太严重要去医院」「Joshua让粉丝遗憾是事实，但为何把不相关的女偶像扯进来」「粉丝脑补造成了受害者，然而现在还有粉丝误以为自己才是受害者」「Joshua、女偶像、线女友都很辛苦吧，Joshua只能和现女友结婚、幸福生活了！」总之「总之和男偶像扯上关系的女生都会变得不幸」。



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