韩剧 客：The Guest손: The Guest – 一念神、一念魔

（剧雷、慎入）OCN首部水木剧《客：The Guest》以亮丽的成绩落幕，算是打下水木线上的收视基础群。
然《客：The Guest》这部以神秘萨满与韩国正宗驱魔为号召的剧情，却是处处bug，感觉是灵媒养成记，且还是大恶灵亲手培养的。可为了有更好的载具，由恶灵培育也说得过去。这个来自东海的鬼客因极深的怨念，而法力高强的把有灵媒体质的及天主教驱魔司祭、警察主角们玩弄於股掌之间，整整16集，最后回到原点。也许集数少个2、3集，不用为了做满集数而让剧情的bug随处可见，大大减弱了剧力道。传统萨满驱魔仪式在这里看起来不及天主教司祭驱魔的基督法力强，但也点到了灵媒体质的影响若能和其他宗教的合作，才能发挥救人、保护人类心灵不受恶灵、鬼魂干扰。
其实，本剧最精彩的是饰演被恶灵附身的受害人，原本不论金材昱或金东旭、郑恩彩的人设该最有发挥，却因情节的铺走，压缩了角色的立体感。反倒每一位被鬼魂附身的受害人的演员，表现出来的惊骇、乖戾、凄厉的嘶吼就像真的被附魔了一般。尤其是剧中几位小演员，如许律，那被鬼魂附身眼神太逼真了。看得时候，甚至会很担心她这么入戏，小小心灵会不会受影响？还好，剧组也有考虑到，有在片头前做了有医生心理辅导说明。这类神魔刑侦剧，看到后来，真觉扮演死者大体的演员超厉害、超辛苦，必须给他她们掌声。
而最后编导给我们的真相是，只要人类有了愤怒、妒嫉、怨恨等扭曲心念，鬼客就趁虚而入。甚至不用鬼魂附身，就甘心为恶、为恶魔所用。好比朴洪珠议员、杨神父。贫富差距、职场霸凌、亲子家暴在在都是人类愤怒、怨恨难平的渊薮。一念神、一念魔，如何以“爱”重建心灵健康、改善这些社会现象？这些该是我们要去思考的。个人不是孤岛，我们是一体的。
整体来说，即使处处bug，《客：The Guest》仍是一部不错看的警示、惊悚、悬疑、刑侦、驱魔剧。20181108
#第一位驱魔成功的受害者，那吐出秽水的画面，以为看到大法师
#欢喜做、甘愿受的“甘愿”带著自我牺牲的付出味儿，起心动念间，极容易转为怨怼、愤怒。
#心灵鸡汤得常喝，不然不用鬼客来拜访，自己就变成鬼了。
#话说看到张基龙要来台湾FM消息，不免想到金材昱好像还没来过台湾做见面会？这么多年了，居然漏了他？
包子_昕@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究