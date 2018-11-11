韓劇 客：The Guest손: The Guest – 一念神、一念魔

（劇雷、慎入）OCN首部水木劇《客：The Guest》以亮麗的成績落幕，算是打下水木線上的收視基礎群。
然《客：The Guest》這部以神秘薩滿與韓國正宗驅魔為號召的劇情，卻是處處bug，感覺是靈媒養成記，且還是大惡靈親手培養的。可為了有更好的載具，由惡靈培育也說得過去。這個來自東海的鬼客因極深的怨念，而法力高強的把有靈媒體質的及天主教驅魔司祭、警察主角們玩弄於股掌之間，整整16集，最後回到原點。也許集數少個2、3集，不用為了做滿集數而讓劇情的bug隨處可見，大大減弱了劇力道。傳統薩滿驅魔儀式在這裏看起來不及天主教司祭驅魔的基督法力強，但也點到了靈媒體質的影響若能和其他宗教的合作，才能發揮救人、保護人類心靈不受惡靈、鬼魂干擾。
其實，本劇最精彩的是飾演被惡靈附身的受害人，原本不論金材昱或金東旭、鄭恩彩的人設該最有發揮，卻因情節的舖走，壓縮了角色的立體感。反倒每一位被鬼魂附身的受害人的演員，表現出來的驚駭、乖戾、淒厲的嘶吼就像真的被附魔了一般。尤其是劇中幾位小演員，如許律，那被鬼魂附身眼神太逼真了。看得時候，甚至會很擔心她這麼入戲，小小心靈會不會受影響？還好，劇組也有考慮到，有在片頭前做了有醫生心理輔導說明。這類神魔刑偵劇，看到後來，真覺扮演死者大體的演員超厲害、超辛苦，必須給他她們掌聲。
而最後編導給我們的真相是，只要人類有了憤怒、妒嫉、怨恨等扭曲心念，鬼客就趁虛而入。甚至不用鬼魂附身，就甘心為惡、為惡魔所用。好比朴洪珠議員、楊神父。貧富差距、職場霸凌、親子家暴在在都是人類憤怒、怨恨難平的淵藪。一念神、一念魔，如何以“愛”重建心靈健康、改善這些社會現象？這些該是我們要去思考的。個人不是孤島，我們是一體的。
整體來說，即使處處bug，《客：The Guest》仍是一部不錯看的警示、驚悚、懸疑、刑偵、驅魔劇。20181108
#第一位驅魔成功的受害者，那吐出穢水的畫面，以為看到大法師
#歡喜做、甘願受的“甘願”帶著自我犧牲的付出味兒，起心動念間，極容易轉為怨懟、憤怒。
#心靈雞湯得常喝，不然不用鬼客來拜訪，自己就變成鬼了。
#話說看到張基龍要來台灣FM消息，不免想到金材昱好像還沒來過台灣做見面會？這麼多年了，居然漏了他？
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