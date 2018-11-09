「德春」金香起新作《英珠》预告片公开：看著都想跟著她一起哭T^T

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因《与神同行》中阴间使者「德春」一角而受到巨大关注的年轻演员金香起携主演的新作《英珠》重返大萤幕，电影日前公开了最新预告，金香起的哭戏让人看得肝肠寸断。

《英珠》描述在一场交通事故中失去了父母的英珠（金香起 饰），与弟弟过著相依为命的辛苦生活，而英珠一一寻找一些「不该见面的人」，所展开一连串的故事。



预告片又这样一个场面拉开序幕，因交通事故失去父母的19岁孩子英珠问自己唯一的弟弟英仁（汤俊相 饰）「如果妈妈和爸爸中只有一个能回来的话，你会选择谁呢？ 」对於自己提出的问题，英珠满面笑容地自问自答，但她的表情仍然充满感伤，让人看得很是心酸。



姐姐英珠一力承担起照顾弟弟的责任，但不懂事的弟弟却到处闯祸。 被弟弟问「你怎么能忍受每天都看到他们的嘴脸？ 」英珠冷冷地回答说：「父母到底给了我什么？ 就那样无缘无故的去世了吗？ 」让人可以想像出她内心的讽刺和嘲弄，却又不得不面对「杀人凶手」的无可奈何。 最后，她哽咽著说「和大妈在一起也行吧？ 」真的十分催泪。



影片不仅仅描写了绝望，更有绝望的尽头遇到陌生的希望的故事，本不应该遇到的缘分-尚文（刘在明 饰）和英珠，两人的相遇会带来怎样的故事？ 《英珠》将於11月22日在韩国上映。



「图：《英珠》」

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