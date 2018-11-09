「德春」金香起新作《英珠》預告片公開：看著都想跟著她一起哭T^T

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因《與神同行》中陰間使者「德春」一角而受到巨大關注的年輕演員金香起攜主演的新作《英珠》重返大螢幕，電影日前公開了最新預告，金香起的哭戲讓人看得肝腸寸斷。

《英珠》描述在一場交通事故中失去了父母的英珠（金香起 飾），與弟弟過著相依為命的辛苦生活，而英珠一一尋找一些「不該見面的人」，所展開一連串的故事。



預告片又這樣一個場面拉開序幕，因交通事故失去父母的19歲孩子英珠問自己唯一的弟弟英仁（湯俊相 飾）「如果媽媽和爸爸中只有一個能回來的話，你會選擇誰呢？ 」對於自己提出的問題，英珠滿面笑容地自問自答，但她的表情仍然充滿感傷，讓人看得很是心酸。



姐姐英珠一力承擔起照顧弟弟的責任，但不懂事的弟弟卻到處闖禍。 被弟弟問「你怎麼能忍受每天都看到他們的嘴臉？ 」英珠冷冷地回答說：「父母到底給了我什麼？ 就那樣無緣無故的去世了嗎？ 」讓人可以想像出她內心的諷刺和嘲弄，卻又不得不面對「殺人兇手」的無可奈何。 最後，她哽咽著說「和大媽在一起也行吧？ 」真的十分催淚。



影片不僅僅描寫了絕望，更有絕望的盡頭遇到陌生的希望的故事，本不應該遇到的緣分-尚文（劉在明 飾）和英珠，兩人的相遇會帶來怎樣的故事？ 《英珠》將於11月22日在韓國上映。



「圖：《英珠》」

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