【韩网热门】听说这部超人气漫画要影视化了，女主人选大讨论

听说这部漫画也要被搬上银幕了。

超自然题材的《未来的古董品商店》是NAVER WEBTOON中占据上位圈的作品，以韩国神话、民俗故事等为基础，讲述了南海遥远小岛上的少女「未来」，父母出海那日未再回来，一切开始发生巨大的变化，为了解开诅咒，也为了守护自己所珍视的东西，少女开启了驱魔之路。



因作品以少女驱魔师「未来」为主线，谁将挑大梁出演女主角吸引了所有漫迷和网友的关注，高允真、金裕贞、金所炫、金泰梨、IU、申睿恩、卢允瑞等人都被提及。



韩国网友评论：

1. 选用新人演员吧

2. 希望是那种大大咧咧但又很明媚的，像农村小土狗那样的演员

3. 没看过原作，但光看简介的话感觉金所炫可以演

4. 我觉得金世正很合适啊

5. 李世荣、金裕贞、姜美娜

6. 比起文中提到的那几位，我觉得应该找那种猫咪相的演员

7. 10代高中生，就找新人来演啊

8. 这需要很强烈的女高中生的感觉，选人应该先看年龄才对

9. 影视化的话应该拍不出漫画效果吧

10. 又漫改，最近怎么都没有原创编剧啊，漫改剧就没有大成功的

11. 我个人觉得不能找20代的演员来演，即使她们都是童颜，未来可是个差不多国中、高中生的年纪啊

12. 原作漫画里场面特别辉煌，影视剧根本拍不出效果吧

13. 像《Sweet Home》一样选新人吧

14. 《破墓》里有一个高中生巫女吧，感觉好适合，容貌和未来也很像

15. 这剧全靠特效，费用应该很高吧

16. 高允真最适合了

17. 金惠奫、金所炫

18. 金裕贞、金所炫、卢允瑞，这三人的容貌比较贴合

19. 光看漫画会想到秀智

20. 少女角色就该找少女来演啊，人设要符合才对啊

21. 我还想到了金香起

22. 不然把女主年龄写大一点，这样申惠善也非常合适啊

原文：https://theqoo.net/square/3208307737

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