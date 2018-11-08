恭喜《与神同行》「德春」金香起升大学啦！ 明年入读汉阳大学演剧电影系
明星 2018年11月8日 星期四11:41 Sani
今日据所属社透露，演员金香起不久前在汉阳大学演剧电影系的随时招生中获得最终合格，明年就要成为大学生啦！
金香起2000年出生，2003年只有27个月时就被选拔为广告模特，2006年和俞承豪一起出演电影《伴我走天涯（마음이）》正式走上演员道路，之后在《狼族少年》、《女王的教室》 等多部电影和电视剧中有出色表现，更凭《与神同行》系列晋升「千万级演员」，一转眼已经是出道13年的「老」戏骨了哦！
这次通过随时招生制度进入大学后，明年金香起将开始同时展开大学生活和演艺活动。
金香起的新电影《英珠》将在11月22日上映，讲述因交通事故失去父母、与弟弟相依为命的英珠的故事，目前正在积极参加宣传行程。 此外，金香起还确定出演tvN独幕剧《为美味沉醉（좋맛탱: 좋은 맛에 취하다，暂译）》，第一次挑战浪漫剧情，12月播出！
超期待金演员的新作品，也预祝她有愉快的大学生活哦！
（图源：KSD韩星网，金香起IG）
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