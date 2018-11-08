恭喜《與神同行》「德春」金香起升大學啦！ 明年入讀漢陽大學演劇電影系
明星 2018年11月8日 星期四11:41 Sani
今日據所屬社透露，演員金香起不久前在漢陽大學演劇電影系的隨時招生中獲得最終合格，明年就要成為大學生啦！
金香起2000年出生，2003年只有27個月時就被選拔為廣告模特，2006年和俞承豪一起出演電影《伴我走天涯（마음이）》正式走上演員道路，之後在《狼族少年》、《女王的教室》 等多部電影和電視劇中有出色表現，更憑《與神同行》系列晉升「千萬級演員」，一轉眼已經是出道13年的「老」戲骨了哦！
這次通過隨時招生制度進入大學後，明年金香起將開始同時展開大學生活和演藝活動。
金香起的新電影《英珠》將在11月22日上映，講述因交通事故失去父母、與弟弟相依為命的英珠的故事，目前正在積極參加宣傳行程。 此外，金香起還確定出演tvN獨幕劇《為美味沉醉（좋맛탱: 좋은 맛에 취하다，暫譯）》，第一次挑戰浪漫劇情，12月播出！
超期待金演員的新作品，也預祝她有愉快的大學生活哦！
（圖源：KSD韓星網，金香起IG）
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