Angelina Jolie访韩特意吃了这家米其林三星韩餐厅：人均29万韩币的王室待遇！

女星Angelina Jolie日前造访了韩国，这一次的出行依然是以慈善的名誉，为难民在韩国济州的问题与当地的政府沟通交流，除了和关心社会问题的男星郑雨盛会面之外，还特意前往了米其林三星韩餐厅-GAON。 全韩国能够得到三星的韩餐厅仅有2家，而GAON就是其中之一，且连续三年夺得三星。
与一般的传统韩餐厅不同，Gaon仿佛更具现代时髦气息，开在富人云集的江南、高雅的湖林艺术中心。 GAON的菜单多是根据1392年至1910年朝鲜王朝多位君主喜爱的菜肴制成，餐厅的理念就是让现代人能够吃到朝鲜时期的王室料理。
一进门就能看到一面大大的橱窗，陈列著各式各样精美的广州窑食器。 据说很多都是当年真正的皇室用品。 GAON的套餐只有2类，一类是29万韩币的「GAON」套餐，另一类则是22万韩币的「ONNAL」套餐，当天Angelina Jolie和养子一起品尝了「Gaon套餐」，用餐时间为2个多小时。
整套餐点用了松茸、鲍鱼、花蟹、韩牛等顶级食材，难怪一人份就高达29万韩币，再加上韩国顶级大厨的烹饪，绝对是一次味觉盛宴。 因为是私人行程，Angelina Jolie并未带任何保镖和翻译，全程靠翻译APP点菜。
地址：首尔市江南区岛山大路317湖林艺术中心M层
开放时间：平时17:30~23:30，周六17:30~23:00，周日休息
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