Angelina Jolie訪韓特意吃了這家米其林三星韓餐廳：人均29萬韓幣的王室待遇！

女星Angelina Jolie日前造訪了韓國，這一次的出行依然是以慈善的名譽，為難民在韓國濟州的問題與當地的政府溝通交流，除了和關心社會問題的男星鄭雨盛會面之外，還特意前往了米其林三星韓餐廳-GAON。 全韓國能夠得到三星的韓餐廳僅有2家，而GAON就是其中之一，且連續三年奪得三星。
與一般的傳統韓餐廳不同，Gaon仿佛更具現代時髦氣息，開在富人雲集的江南、高雅的湖林藝術中心。 GAON的菜單多是根據1392年至1910年朝鮮王朝多位君主喜愛的菜肴製成，餐廳的理念就是讓現代人能夠吃到朝鮮時期的王室料理。
一進門就能看到一面大大的櫥窗，陳列著各式各樣精美的廣州窯食器。 據說很多都是當年真正的皇室用品。 GAON的套餐只有2類，一類是29萬韓幣的「GAON」套餐，另一類則是22萬韓幣的「ONNAL」套餐，當天Angelina Jolie和養子一起品嘗了「Gaon套餐」，用餐時間為2個多小時。
整套餐點用了松茸、鮑魚、花蟹、韓牛等頂級食材，難怪一人份就高達29萬韓幣，再加上韓國頂級大廚的烹飪，絕對是一次味覺盛宴。 因為是私人行程，Angelina Jolie並未帶任何保鏢和翻譯，全程靠翻譯APP點菜。
地址：首爾市江南區島山大路317湖林藝術中心M層
開放時間：平時17:30~23:30，週六17:30~23:00，周日休息
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