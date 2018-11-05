终於迎来五人 EXID！官方确定「本月携韩语新专辑回归」
KPOP 2018年11月5日 星期一09:23 施乃琪
经过两年的漫长等待，终於能看见完整的 EXID 在韩国带来新歌表演了，11 月实在太让人期待啦！
Banana Culture 今天（5 日）一早就透露：「EXID 将在 11 月中回归，这次的新专辑一方面是队长率智的归队之作，也会是至今最有 EXID 色彩的专辑，希望大家多多关注支持！」
其实早在 8 月率智就抢先加入 EXID 的日本活动，实质上已经正式归队，同时也在韩国启动广播节目、悄悄登上对她和歌迷而言都别具意义的《蒙面歌王》、宣布加入《Under 19》担任评审等等。如今 EXID 终於要时隔两年地在韩国以五人之姿活动，消息一出立刻掀起许多 Leggo 的欢呼。
另一方面，EXID 结束密集的日本出道宣传行程后，也即将於 12 月 19 日发行《EXID 1st JAPAN LIVE TOUR 2018》的现场实况 DVD。
（照片与影片来源：Banana Culture）
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