終於迎來五人 EXID！官方確定「本月攜韓語新專輯回歸」
KPOP 2018年11月5日 星期一09:23 施乃琪
經過兩年的漫長等待，終於能看見完整的 EXID 在韓國帶來新歌表演了，11 月實在太讓人期待啦！
Banana Culture 今天（5 日）一早就透露：「EXID 將在 11 月中回歸，這次的新專輯一方面是隊長率智的歸隊之作，也會是至今最有 EXID 色彩的專輯，希望大家多多關注支持！」
其實早在 8 月率智就搶先加入 EXID 的日本活動，實質上已經正式歸隊，同時也在韓國啟動廣播節目、悄悄登上對她和歌迷而言都別具意義的《蒙面歌王》、宣布加入《Under 19》擔任評審等等。如今 EXID 終於要時隔兩年地在韓國以五人之姿活動，消息一出立刻掀起許多 Leggo 的歡呼。
另一方面，EXID 結束密集的日本出道宣傳行程後，也即將於 12 月 19 日發行《EXID 1st JAPAN LIVE TOUR 2018》的現場實況 DVD。
（照片與影片來源：Banana Culture）
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