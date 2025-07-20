昔日「直拍女神」Hani大变样被酸判若两人！亲揭明星阴暗面：如同井底之蛙，决定放下掌控人生的心

女团EXID出身的演员Hani（本名安喜延），近日在MBN综艺节目《吴恩英Stay》中，首次真诚敞开心扉，分享自己内心深藏的焦虑与伤痛，令观众深感心疼。

在最新一期的《吴恩英Stay》中，Hani以「察言观色」作为形容自己的关键字，谈及从小就能敏锐捕捉他人情绪，因此总是先考虑别人的立场与感受，是讨好型人格。 节目中，她不时东张西望、显得不安，甚至一个人手忙脚乱地行动，让在场的人都察觉到她的焦躁。

然而Hani接著却出人意料地表示：「最近我才发现，其实我是一个很不会察言观色的人。」她坦言，作为艺人是一份「必须展现自我、清楚知道该做什么的工作」，过去因为「直拍影片而大受欢迎」，反而让她产生了强烈的压力，觉得自己必须符合大众期待。



为了摆脱这种压力，Hani曾不仅在韩国，甚至远赴印度参加寺庙禅修，希望寻找内心的平静。 她说：「现在我已经学会放下想要掌控人生的心，觉得这段时间是为了做我真正想做的事所做的准备。」



上一期节目播出后，Hani因素颜且便服出镜被指容貌变化大而火速登上热搜，现在的她与之前爱豆时期的模样被不少网友吐槽：「根本认不出」、「判若两人」。 对此Hani表示：「这是为了放下所有的一切所做的选择。 我太早就开始当艺人了。 合约结束后才发现自己对这个世界一无所知，就像井底之蛙一样活著。 这次参加《吴恩英Stay》也是一种宣言。 我现在想尝试拥有『被讨厌的勇气』。 希望藉由这个节目，放下那样的烦恼。 我相信在下定决心说出来的那一瞬间，就会是改变的开始。 当吴恩英博士对我说『这样生活也没关系』时，让我获得了很大的力量，好像小小的担忧和怀疑都消失了。」说完还露出灿烂的笑容。

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节目播出后，虽然依旧有观众谈论Hani外貌的变化，但更多人被她真诚展现「原本的自己」与寻求改变的样子所打动。 即使暂时停下演艺活动的脚步，Hani仍把这段时间当作成长的养分。 许多人为她先选择照顾内在、再看待外在的真挚改变，送上满满的支持与掌声。

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