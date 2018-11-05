朴轸永X《超级实习生》招聘JYP新职员：不看学历经验，只看热情和自信！
综艺 2018年11月5日 星期一08:34 ZJM
粉丝：清洁工求职者大队马上赶到...
JYP和Mnet携手打造《超级实习生》节目，选拔JYP新职员，朴轸永在31日公开的预告中表示，不看性别、年龄、学历、人脉、经验等等，只要有热情、恳切，就有面试机会。
朴轸永强调：「自信地申请吧，我保证会公正地评审。 」
朴轸永还在IG补充道：「JYP也在寻找让公司提升一个阶段的人士。 因为相信寻找新人才要用新方法，所以做了这个project，请多多申请。 作为参考，我们公司的座右铭是Leader in entertainment，口号是Think brilliant, act efficient，希望多来些符合的人才把JYP培养成真正的领头羊。 」
1日朴轸永还出现在首尔光化门中央广场求职会的JYP摊位，和求职者们进行了1对1指导。 还在舞台上，面向所有求职者进行了演讲。 朴轸永：「JYP在过去两年成长了很多，达到了第1个目标。 我们的内容在被全世界消费，新的机会是什么，消费方式要怎么转变，需要有很多奇思妙想的人才。 」
朴轸永还谈到自己的想法：「梦想和职业是不同的，梦想是价值，职业是手段或者位置。 如果说职业是梦想，实现了就空虚，实现不了就会产生自卑，自责等混乱的情况。 即使勉强，也要将职业和梦想分开。 」
▼《超级实习生》首波预告
《超级实习生》将於12月末播出，实习生招募时间从10月30日到11月18日，详情可参考Mnet官网。
图：JYP、Mnet
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