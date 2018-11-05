李钟硕、申惠善主演SBS新剧《死之咏赞》公开宣传海报！黑白风格年代感十足 Wanna One 公开首波团体照与最新主打歌名 「我们再次相遇⋯⋯」 《Running Man》艺能新手安孝燮超紧张「没事就傻笑」是因为公司有叮咛～？ 防弹少年团欧洲人气高：夺《2018 MTV EMA》双冠，柾国接连攻占北欧推特趋势！ 《爱上变身情人》今晚预告：李民基、徐玄振继续甜蜜蜜！安宰贤、李多熙要有进一步发展了吗？ TWICE成员最怕谁？她的一张照片就能让其他人认错敬语说「对不起」 因IU爆料Zico未推荐上《认哥》！怕一周一出演的权利被废除，Zico还拍了影片给哥哥们解释原因！ YouTube大神又出手！当《秘密花园》玄彬遇上《爱上变身情人》徐玄振…看完小心眼眶湿湿的哦 宋慧乔、朴宝剑主演《男朋友》首版预告公开！异国街头的邂逅，画面真的唯美又浪漫！ 狂扇耳光&逼下跪，还拍影片留念？！ 韩国公司老板公开淩辱职员，全国舆论震怒 《追击者》VS《七罪追缉令》 看影帝金伦奭10年前后的追凶法 新剧《先热情地清扫吧》官方海报甜蜜公开，尹钧相X金裕贞100%还原经典画面 又一个神级阵容！ 朴信阳搭档高贤贞开拍《邻家律师赵德浩2》 防弹少年团V参加好友婚礼，一不小心就成了「抢风头客人」 FTIsland来台开唱 李洪基直接躺舞台：累死我啦 整支广告都在YUM~YUM~YUM EXO新广告有点可爱和搞笑喔！ 终於迎来五人 EXID！官方确定「本月携韩语新专辑回归」 罗PD又要疯了！从「宋手指」到「金手」殷志源，「第二林宝坚尼事件」发生了 学校也认证的防弹少年团 RM！UN 演说文获选进入各国考题 文彩元、尹贤敏主演tvN《鸡龙仙女传》今晚（5日）首播！6分钟长预告快速掌握观影重点～ 颠覆商业认知！IU 〈BBIBBI〉持续征服音乐节目 公开舞蹈练习片 朴轸永X《超级实习生》招聘JYP新职员：不看学历经验，只看热情和自信！ 忠诚！JYJ 金俊秀卸下义警责任 终於在今天退伍啦 【影评】《尸杀帝国》：人类利欲薰心比怪物入侵更可怕 BTS首部电影《Burn The Stage:The Movie》在ARMY们强烈要求下！终於争取到加开11/17-18香港的场次

粉丝：清洁工求职者大队马上赶到...



JYP和Mnet携手打造《超级实习生》节目，选拔JYP新职员，朴轸永在31日公开的预告中表示，不看性别、年龄、学历、人脉、经验等等，只要有热情、恳切，就有面试机会。

朴轸永强调：「自信地申请吧，我保证会公正地评审。 」



朴轸永还在IG补充道：「JYP也在寻找让公司提升一个阶段的人士。 因为相信寻找新人才要用新方法，所以做了这个project，请多多申请。 作为参考，我们公司的座右铭是Leader in entertainment，口号是Think brilliant, act efficient，希望多来些符合的人才把JYP培养成真正的领头羊。 」



1日朴轸永还出现在首尔光化门中央广场求职会的JYP摊位，和求职者们进行了1对1指导。 还在舞台上，面向所有求职者进行了演讲。 朴轸永：「JYP在过去两年成长了很多，达到了第1个目标。 我们的内容在被全世界消费，新的机会是什么，消费方式要怎么转变，需要有很多奇思妙想的人才。 」



朴轸永还谈到自己的想法：「梦想和职业是不同的，梦想是价值，职业是手段或者位置。 如果说职业是梦想，实现了就空虚，实现不了就会产生自卑，自责等混乱的情况。 即使勉强，也要将职业和梦想分开。 」

▼《超级实习生》首波预告



《超级实习生》将於12月末播出，实习生招募时间从10月30日到11月18日，详情可参考Mnet官网。

图：JYP、Mnet

ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻