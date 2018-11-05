朴軫永X《超級實習生》招聘JYP新職員：不看學歷經驗，只看熱情和自信！
綜藝 2018年11月5日 星期一08:34 ZJM
粉絲：清潔工求職者大隊馬上趕到...
JYP和Mnet攜手打造《超級實習生》節目，選拔JYP新職員，朴軫永在31日公開的預告中表示，不看性別、年齡、學歷、人脈、經驗等等，只要有熱情、懇切，就有面試機會。
朴軫永強調：「自信地申請吧，我保證會公正地評審。 」
朴軫永還在IG補充道：「JYP也在尋找讓公司提升一個階段的人士。 因為相信尋找新人才要用新方法，所以做了這個project，請多多申請。 作為參考，我們公司的座右銘是Leader in entertainment，口號是Think brilliant, act efficient，希望多來些符合的人才把JYP培養成真正的領頭羊。 」
1日朴軫永還出現在首爾光化門中央廣場求職會的JYP攤位，和求職者們進行了1對1指導。 還在舞台上，面向所有求職者進行了演講。 朴軫永：「JYP在過去兩年成長了很多，達到了第1個目標。 我們的內容在被全世界消費，新的機會是什麼，消費方式要怎麼轉變，需要有很多奇思妙想的人才。 」
朴軫永還談到自己的想法：「夢想和職業是不同的，夢想是價值，職業是手段或者位置。 如果說職業是夢想，實現了就空虛，實現不了就會產生自卑，自責等混亂的情況。 即使勉強，也要將職業和夢想分開。 」
▼《超級實習生》首波預告
《超級實習生》將於12月末播出，實習生招募時間從10月30日到11月18日，詳情可參考Mnet官網。
圖：JYP、Mnet
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