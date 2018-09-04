亚运会替补选手都能免服兵役，韩ARMY们向青瓦台请愿：BTS是Billboard第一，我们也要免！

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亚运会棒球运动员吴至焕日前因兵役特惠站上舆论的风口浪尖，没想到的是竟然有ARMY通过青瓦台请愿网站要求免除BTS成员们的兵役，一时引发了热议。

1990年出生的吴至焕为参加今年的亚运会而推迟入伍，作为替补成员入队。 虽然团队获得了金牌，但因比赛期间患上肠炎吴至焕缺席了多场比赛，但因他是国家队的一员，最终也成为了兵役免除的对象。 （韩国兵役法规定，在亚运会夺得金牌或奥运会夺得奖牌的运动员可免除兵役）。

而吴至焕的兵役风波引出了防弹少年团的话题。 9月3日，青瓦台的请愿网站上就出现了请求免除BTS成员兵役的内容。 同日，防弹少年团又一次登上美国Billboard 200的榜单，这已经是2018年的第二次，尤其还是一张韩语专辑，因此消息曝光后整个韩国歌坛都为之兴奋。

於是，就有人在请愿网站上写下了「防弹少年团还不如吴至焕吗？ 」的内容，力挺防弹少年团能够免除兵役。 该请愿人解释：「从文化层面来看，在竞技竞赛中拿冠军可以免服兵役，也知道Billboard的第一名没有任何特惠，但只有体育类可以免服兵役是不是太不公平了。 我还记得网站上之前有关於免除孙兴慜兵役的内容，我当时也点了赞同。 防弹少年团比起同龄的歌手真的很努力也很出色，难道不应该也给他们一些特惠吗？ 」

与此同时，韩国足球国家队夺得了本届亚运会的冠军，最大的功臣孙兴慜已经确定免服兵役，随后就有粉丝指出防弹少年团的Jin和孙兴慜同龄。

艺人的兵役特惠问题也随著K-POP在全球的风靡而逐渐被关注到，2018年雅加达亚运会的闭幕式上K-POP再一次显示出了它的威力，Super Junior和iKON演唱了韩文歌曲，引得现场呼声不断。 由韩剧引爆的韩流热潮，逐渐由K-POP开始领军，这也是防弹少年团能够站上国外排行榜冠军的助力，因此有民众认为既然韩流热潮能为经济领域带去了惊人的效益，艺术圈的成绩为什么就不能成为「宣扬国威」的一种途径呢。

有相关网站已经就此进行了网路投票，超过50%的人都认为应该向防弹少年团提供兵役特惠。

「图：网路」

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