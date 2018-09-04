宋智孝無論戲劇《Lovely Horribly》綜藝《RM》完全不顧形象精彩演出～！ 《Running Man》李光洙自爆告白失敗經歷，「戀愛導師」劉在錫回應超過份～ 《北風》沒有女主角也能演出CP感？ 看黃晸玟李星民“玟民CP” 《我的ID是江南美人》車銀優只出現一瞬間的新髮色，其實是網漫男主的原色系？ 極推首爾周邊一日遊：春川必食辣炒雞扒，《無限挑戰》也來過！ 亞運會替補選手都能免服兵役，韓ARMY們向青瓦台請願：BTS是Billboard第一，我們也要免！ 恭喜 2PM 出道滿十週年！特展《2PM 10th Anniversary : 十次四季》今日開幕 BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉打入今夏 YouTube 全球熱門歌曲榜 前十名唯一韓團！ 囉嗦愛嘮叨的李瑞鎮其實心思超細膩！每次送禮物都能送到對方的心坎裡♥

亞運會棒球運動員吳至煥日前因兵役特惠站上輿論的風口浪尖，沒想到的是竟然有ARMY通過青瓦台請願網站要求免除BTS成員們的兵役，一時引發了熱議。

1990年出生的吳至煥為參加今年的亞運會而推遲入伍，作為替補成員入隊。 雖然團隊獲得了金牌，但因比賽期間患上腸炎吳至煥缺席了多場比賽，但因他是國家隊的一員，最終也成為了兵役免除的對象。 （韓國兵役法規定，在亞運會奪得金牌或奧運會奪得獎牌的運動員可免除兵役）。

而吳至煥的兵役風波引出了防彈少年團的話題。 9月3日，青瓦台的請願網站上就出現了請求免除BTS成員兵役的內容。 同日，防彈少年團又一次登上美國Billboard 200的榜單，這已經是2018年的第二次，尤其還是一張韓語專輯，因此消息曝光後整個韓國歌壇都為之興奮。

於是，就有人在請願網站上寫下了「防彈少年團還不如吳至煥嗎？ 」的內容，力挺防彈少年團能夠免除兵役。 該請願人解釋：「從文化層面來看，在競技競賽中拿冠軍可以免服兵役，也知道Billboard的第一名沒有任何特惠，但只有體育類可以免服兵役是不是太不公平了。 我還記得網站上之前有關於免除孫興慜兵役的內容，我當時也點了贊同。 防彈少年團比起同齡的歌手真的很努力也很出色，難道不應該也給他們一些特惠嗎？ 」

與此同時，韓國足球國家隊奪得了本屆亞運會的冠軍，最大的功臣孫興慜已經確定免服兵役，隨後就有粉絲指出防彈少年團的Jin和孫興慜同齡。

藝人的兵役特惠問題也隨著K-POP在全球的風靡而逐漸被關注到，2018年雅加達亞運會的閉幕式上K-POP再一次顯示出了它的威力，Super Junior和iKON演唱了韓文歌曲，引得現場呼聲不斷。 由韓劇引爆的韓流熱潮，逐漸由K-POP開始領軍，這也是防彈少年團能夠站上國外排行榜冠軍的助力，因此有民眾認為既然韓流熱潮能為經濟領域帶去了驚人的效益，藝術圈的成績為什麼就不能成為「宣揚國威」的一種途徑呢。

有相關網站已經就此進行了網路投票，超過50%的人都認為應該向防彈少年團提供兵役特惠。

「圖：網路」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞