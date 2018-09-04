亞運會替補選手都能免服兵役，韓ARMY們向青瓦台請願：BTS是Billboard第一，我們也要免！

亞運會替補選手都能免服兵役，韓ARMY們向青瓦台請願：BTS是Billboard第一，我們也要免！

明星   2018年9月4日   星期二08:45   Rui  

亞運會棒球運動員吳至煥日前因兵役特惠站上輿論的風口浪尖，沒想到的是竟然有ARMY通過青瓦台請願網站要求免除BTS成員們的兵役，一時引發了熱議。

1990年出生的吳至煥為參加今年的亞運會而推遲入伍，作為替補成員入隊。 雖然團隊獲得了金牌，但因比賽期間患上腸炎吳至煥缺席了多場比賽，但因他是國家隊的一員，最終也成為了兵役免除的對象。 （韓國兵役法規定，在亞運會奪得金牌或奧運會奪得獎牌的運動員可免除兵役）。

而吳至煥的兵役風波引出了防彈少年團的話題。 9月3日，青瓦台的請願網站上就出現了請求免除BTS成員兵役的內容。 同日，防彈少年團又一次登上美國Billboard 200的榜單，這已經是2018年的第二次，尤其還是一張韓語專輯，因此消息曝光後整個韓國歌壇都為之興奮。

於是，就有人在請願網站上寫下了「防彈少年團還不如吳至煥嗎？ 」的內容，力挺防彈少年團能夠免除兵役。 該請願人解釋：「從文化層面來看，在競技競賽中拿冠軍可以免服兵役，也知道Billboard的第一名沒有任何特惠，但只有體育類可以免服兵役是不是太不公平了。 我還記得網站上之前有關於免除孫興慜兵役的內容，我當時也點了贊同。 防彈少年團比起同齡的歌手真的很努力也很出色，難道不應該也給他們一些特惠嗎？ 」

與此同時，韓國足球國家隊奪得了本屆亞運會的冠軍，最大的功臣孫興慜已經確定免服兵役，隨後就有粉絲指出防彈少年團的Jin和孫興慜同齡。

藝人的兵役特惠問題也隨著K-POP在全球的風靡而逐漸被關注到，2018年雅加達亞運會的閉幕式上K-POP再一次顯示出了它的威力，Super Junior和iKON演唱了韓文歌曲，引得現場呼聲不斷。 由韓劇引爆的韓流熱潮，逐漸由K-POP開始領軍，這也是防彈少年團能夠站上國外排行榜冠軍的助力，因此有民眾認為既然韓流熱潮能為經濟領域帶去了驚人的效益，藝術圈的成績為什麼就不能成為「宣揚國威」的一種途徑呢。

有相關網站已經就此進行了網路投票，超過50%的人都認為應該向防彈少年團提供兵役特惠。

「圖：網路」

Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • 曹可芊
    「防彈少年團比起同齡的歌手真的很努力也很出色，難道不應該也給他們一些特惠嗎？ 」 很想問這位是在供三小…難道別的同齡偶像歌手都沒付出努力也不出色嗎😒😒😒 那位吳至煥運動選手是因為得腸炎才得以兵役免除，外加是國家隊的一員，然後你們這群腦殘粉把他拿來跟身體無恙的BTS做比較，是有多麼不尊重人啊
    1小時前
  • Vicky Lin
    看看神話 SJ這種大前輩吧 還不是都一個個乖乖去當兵 真正有實力的團體是不怕被遺忘的
    1小時前
  • Kelly Liu
    這根本在替孩子們招黑…😧
    1小時前
  • Sam Cheok
    觉得他们不会因此免除兵役，因为他们是尽责的好孩子。😏
    2小時前
  • Wan-Ju Hsu
    這個請願...是瘋了吧？ 其他前輩們都去了，BTS不去才是招黑吧！ 真正的粉絲都會等待這段時間的！ 這個請願人...確定是阿米嗎？ 懷疑🤨
    25分前
→更多留言...(28)
在Facebook上的留言
主頁 » 明星 » 亞運會替補選手都能免服兵役，韓ARMY們向青瓦台請願：BTS是Billboard第一，我們也要免！
© 2018 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手