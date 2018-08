人红是非多?!Red Velvet Yeri被批表演态度散漫 (G)I-DLE × 队长小娟自创曲就是成功公式!〈HANN〉回归后首冠入袋 tvN新剧《百日的郎君》预告:EXO D.O.深情告白――「你是我的女人 我是你的郎君」 朴海美老公车祸黑匣子公开:醉酒后再续摊,途中连撞两车 少女时代Oh!GG预告照发生P图失误? DIA、Lovelyz也有过「惊悚图」! Super Junior D&E出演《柳喜烈的写生簿》!小分队是因为「孤独」而诞生的? 《虽然30但仍17》申惠善勾起梁世宗痛苦回忆,那泪水让人好想紧抱他啊~! 韩剧 本周无线、有线月火剧收视概况– 30/17、LIFE 再刷新高 「破坏王」防弹少年团RM当年踢坏的墙不仅上了《认哥》,还变漂亮了 郑帝元ONE确定出演tvN新剧《阿斯达年代记》!饰演张东健的青年时期~ 【有片】如何成为《阳光先生》中的花花公子-卞约汉?你必须遵守四大诀窍 毫无疑问的韩团新纪录!防弹少年团〈IDOL〉MV 五天破亿 人生榜样!孝渊:感谢7年练习生生涯,造就10年少女时代 Pentagon 预告 9 月中旬回归 E'Dawn 与闫桉确定缺席活动! 「国民暧昧男」男模撞脸国民三胞胎万岁?!韩国网民:真的太像了~

这些图真是又好笑又恐怖~

DIA去年4月以《Will you Go Out With Me》回归时的预告照也发生了P图失误。预告照里,将当时新加入的两位成员主恩和顺伊P掉了,但主恩的手没P掉,视觉上成员Eunice的手臂处恐怖地多了一只手。







少女时代小分队Oh!GG将於9月5日公开的《Lil’ Touch》的预告照似乎也发生了恐怖的P图失误。 仔细看会发现孝渊的腿不见了?!





又比如Lovelyz在《Twinkle》时期,就把Jin的腿P得又粗又弯。



真让人怀疑后期是不是眼花了~

图:SM、MBK、Woollim

