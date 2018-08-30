少女时代Oh!GG预告照发生P图失误？ DIA、Lovelyz也有过「惊悚图」！

少女时代Oh!GG预告照发生P图失误？ DIA、Lovelyz也有过「惊悚图」！

KPOP   2018年8月30日   星期四09:47   ZJM  

这些图真是又好笑又恐怖~

DIA去年4月以《Will you Go Out With Me》回归时的预告照也发生了P图失误。预告照里，将当时新加入的两位成员主恩和顺伊P掉了，但主恩的手没P掉，视觉上成员Eunice的手臂处恐怖地多了一只手。



少女时代小分队Oh!GG将於9月5日公开的《Lil’ Touch》的预告照似乎也发生了恐怖的P图失误。 仔细看会发现孝渊的腿不见了？！


又比如Lovelyz在《Twinkle》时期，就把Jin的腿P得又粗又弯。

真让人怀疑后期是不是眼花了~

图：SM、MBK、Woollim

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