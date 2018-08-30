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少女時代Oh!GG預告照發生P圖失誤？ DIA、Lovelyz也有過「驚悚圖」！
2018年8月30日 星期四09:47 KPOP ZJM
這些圖真是又好笑又恐怖~
DIA去年4月以《Will you Go Out With Me》回歸時的預告照也發生了P圖失誤。預告照裡，將當時新加入的兩位成員主恩和順伊P掉了，但主恩的手沒P掉，視覺上成員Eunice的手臂處恐怖地多了一隻手。
少女時代小分隊Oh!GG將於9月5日公開的《Lil’ Touch》的預告照似乎也發生了恐怖的P圖失誤。 仔細看會發現孝淵的腿不見了？！ 又比如Lovelyz在《Twinkle》時期，就把Jin的腿P得又粗又彎。 真讓人懷疑後期是不是眼花了~
圖：SM、MBK、Woollim
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