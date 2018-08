人紅是非多?!Red Velvet Yeri被批表演態度散漫 (G)I-DLE × 隊長小娟自創曲就是成功公式!〈HANN〉回歸後首冠入袋 tvN新劇《百日的郎君》預告:EXO D.O.深情告白──「你是我的女人 我是你的郎君」 朴海美老公車禍黑匣子公開:醉酒後再續攤,途中連撞兩車 少女時代Oh!GG預告照發生P圖失誤? DIA、Lovelyz也有過「驚悚圖」! Super Junior D&E出演《柳喜烈的寫生簿》!小分隊是因為「孤獨」而誕生的? 《雖然30但仍17》申惠善勾起梁世宗痛苦回憶,那淚水讓人好想緊抱他啊~! 韓劇 本週無線、有線月火劇收視概況– 30/17、LIFE 再刷新高 「破壞王」防彈少年團RM當年踢壞的牆不僅上了《認哥》,還變漂亮了 鄭帝元ONE確定出演tvN新劇《阿斯達年代記》!飾演張東健的青年時期~ 【有片】如何成為《陽光先生》中的花花公子-卞約漢?你必須遵守四大訣竅 毫無疑問的韓團新紀錄!防彈少年團〈IDOL〉MV 五天破億 人生榜樣!孝淵:感謝7年練習生生涯,造就10年少女時代 Pentagon 預告 9 月中旬回歸 E'Dawn 與閆桉確定缺席活動! 「國民曖昧男」男模撞臉國民三胞胎萬歲?!韓國網民:真的太像了~

這些圖真是又好笑又恐怖~

DIA去年4月以《Will you Go Out With Me》回歸時的預告照也發生了P圖失誤。預告照裡,將當時新加入的兩位成員主恩和順伊P掉了,但主恩的手沒P掉,視覺上成員Eunice的手臂處恐怖地多了一隻手。







少女時代小分隊Oh!GG將於9月5日公開的《Lil’ Touch》的預告照似乎也發生了恐怖的P圖失誤。 仔細看會發現孝淵的腿不見了?!





又比如Lovelyz在《Twinkle》時期,就把Jin的腿P得又粗又彎。



真讓人懷疑後期是不是眼花了~

圖:SM、MBK、Woollim

