少女時代Oh!GG預告照發生P圖失誤？ DIA、Lovelyz也有過「驚悚圖」！

少女時代Oh!GG預告照發生P圖失誤？ DIA、Lovelyz也有過「驚悚圖」！

KPOP   2018年8月30日   星期四09:47   ZJM  

這些圖真是又好笑又恐怖~

DIA去年4月以《Will you Go Out With Me》回歸時的預告照也發生了P圖失誤。預告照裡，將當時新加入的兩位成員主恩和順伊P掉了，但主恩的手沒P掉，視覺上成員Eunice的手臂處恐怖地多了一隻手。



少女時代小分隊Oh!GG將於9月5日公開的《Lil’ Touch》的預告照似乎也發生了恐怖的P圖失誤。 仔細看會發現孝淵的腿不見了？！


又比如Lovelyz在《Twinkle》時期，就把Jin的腿P得又粗又彎。

真讓人懷疑後期是不是眼花了~

圖：SM、MBK、Woollim

ZJM@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » KPOP » 少女時代Oh!GG預告照發生P圖失誤？ DIA、Lovelyz也有過「驚悚圖」！
© 2018 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 廣告查詢 免責聲明 招募寫手