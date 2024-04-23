当时刷掉她的人现在后悔了吗～润娥公开SM选角秘辛：「出道前光试镜就超过200次」

少女时代成员润娥上YT节目对於出道背后的辛酸侃侃而谈。出道已经17年的润娥，在与节目MC聊天的轻松气氛中，也分享了许多真实人生故事。

当日主持人郑在亨问了润娥「听说你不是在街上被星探巧遇而出道的」，於是润娥提到了自己13岁的时候自己到SM参加试镜，她说上学的时候，只要有才艺表演的机会她总喜欢跳舞，也很喜爱当时的女团如S.E.S，Fin.K.L之类的，SM艺人中时常不满的，就是专辑中夹有一张广告纸，但润娥就是看了这广告而走上这条路，所以试镜组的大姊姊们总说，因为有她这样的孩子所以不能不举办试镜活动。



大家认识润娥大多是透过少女时代，但润娥却说在正式成为少女时代成员之前，她是先以演员身分出道的！润娥在拍摄电视剧的过程中，被选为少女时代成员出道，练习生时期也与歌手一起准备演技部分。她想起当时，经常参加各种选秀试镜，电影、电视剧、广告等等加总起来，大概有200次左右，有通过的也有被淘汰的，她还记得同一个广告她试镜了5次，最终还是落选了。



润娥在多次的试镜失败中尝到苦涩，却也体会了人生的道理。她说如果自己不行的话就看结果，可能这由其他人来演出会更适合，现在也是，如果自己没选择的事情却很顺利，原来这就是那个选择导致的结果。节目中也播出了当时润娥刚出道时演戏的青涩片段，她也回忆起自己当时说著很老套的台词，甚至不太顺畅的生疏感。



不过主持人也提到，当时对於演戏的爱豆时常有不少演技上的争议，但润娥并没有，对润娥的演技表达赞赏。润娥是在小学6年级时通过SM周六公开试镜被选中，并且成绩名列前茅，接下来大约经过了五年的练习生生活，於2007年终於以少女时代成员正式出道。

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