太妍上SJ D&E节目语出惊人「被SM心理操纵就这么出道了」，东海吓呆银赫帮圆XD

Super Junior D&E东海与银赫全新YouTube节目《要来这边吗？》，首集找了「SM娱乐老同学」、「节目命名功臣」少女时代太妍，爆点与笑果十足，SM娱乐在话题中果然不缺席。

三人聊到练习生时期，太妍说自己是把BoA当模范才来到SM娱乐的，不过自己从未想过要solo活动，而对於组团活动「只是被SM ‎Gaslighting（一种心理操纵）‎了」，非常坦白的说自己只是照著SM所说的做。东海听了露出讶异表情后尴尬笑著，被银赫戳破，太妍也被逗笑。



太妍随后坦然的说：「也不是不好，现在不也是在这里做得很好？」银赫附和：「我们都被Gaslighting了。从练习生开始也只能这样……」太妍：「以前只能吃他们说可以吃的东西！」银赫：「训练部就是这样做的！」



银赫接著解释：「（Gaslighting是）某种训练教育的一环，听起来可能很强势，但如果在好公司的系统下被打造，发展出来效果很好那不是很好吗？」太妍听了鼓鼓掌：「包装得太好了！」也比个爱心表达仍很尊敬SM。



太妍一向很敢於对SM娱乐的批判（例如‎「神秘文字」、‎「递辞职信」、「取关SM」），节目里也直言音乐放送系统「很不体谅人」，这点引起许多网友共鸣，因为不仅艺人须凌晨就梳化、前往录影，粉丝为了看一眼偶像的舞台也得从早熬到晚。

太妍、银赫与东海三人脱口秀非常受欢迎，虽然D&E没有顺利把太妍留下当第3MC，但也有人敲碗三人可以组个混声团体如SSAK3（刘在锡、李孝利、Rain）出道。

*延伸阅读：‎SJ D&E全新节目《要来这边吗？》创立太妍绝对是功臣！狂攀关系要太妍留下XD

▼完整节目（聊SM娱乐出道於18:02附近，音乐放送13:29附近）



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