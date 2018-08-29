BTS点阅率即将破亿的「IDOL」 资深阿米发现多少特点？

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BTS上周的首尔演唱会圆满落幕，最新推出的「IDOL」MV中，非常多的后制与特效令人眼花撩乱，缤纷色彩以及High歌洗脑中毒旋律令大家一听再听，不过MV中有一些特色相信会勾起资深Army们的回忆。

1. DNA

其实很多Army一开始看「IDOL」时不难想起另一首同样以色彩缤纷为背景的MV「DNA」，加上「DNA」中背景也曾出现大型的黄色钢架建筑，与本次「IDOL」中出现的后制大黄色凉亭相当相似。

DNA

IDOL

2. Anpanman

因为「IDOL」歌词中也有提“Anpanman”这个单字，所以在MV中J-Hope也做出了「Anpanman」的重点面包超人动作，所以的确让Army们直接想起那首歌曲。

Anpanman

IDOL

3. Just One Day

这首歌有点久，已经是2014年，但Army们应该也都记得这首歌曲他们的舞蹈是搭配椅子的，所以在这首歌的最后定格画面就是他们坐下来并且帅气翘腿的一刻，与本次「IDOL」的最后一幕相似。

Just One Day

IDOL

4. Not Today

BTS的MV中曾有部分出现大阵仗的舞群，这次「IDOL」也是在最后有一个类似狂欢的画面，后端的群舞搭配，所排成的队型类似一个倒三角形，相较於之前曾出现多人舞群的「Not Today」与「FIRE」，其中以「Not Today」的队形与这次「IDOL」较为相似。

FIRE

Not Today

IDOL

5. DOPE

这里的相似点是柾国，在「IDOL」中有一段出现在SUGA之后的单独镜头，同样是狭长形的空间，柾国的手势与之前的作品「DOPE」同样类似，也是狭长形的空间，柾国穿著帅气警察制服走向镜头的画面。

DOPE

IDOL

6. 其他

大家在看「IDOL」时不难发现依旧表达本次专辑的中心思想「爱」，有用繁体中文出现，也有用韩语写出，而出现的动物之一长颈鹿，是中国古代的吉祥神兽“麒麟”，而跳跃的猛虎也就是韩国人心目中的代表性动物，因为韩国国土在地图上的形状类似一只老虎。



照片; MV截图, 网路

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