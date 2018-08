综合颜值高!崔泰俊&崔秀英新剧《所以我和黑粉结婚了》台词排练照公开~ 刘亚仁发深度长文,极力称赞柳炳宰作品:「看到他,作为演员的我有时感到羞愧」 惠利为拍摄《认识的妻子》的池晟、韩志旼送上应援咖啡车!还到拍摄现场探班呢! 实力派演技认证!官方搜集「申惠善」25种表情包百变绝不重复~ 《人气歌谣》三明登陆韩国便利店! 普通人终於也能吃到爱豆们盛赞的口味啦~ 改编卖座大片《双面君王》 吕珍九&李世荣携手主演电视剧《成为王的男人》! VIXX Ravi 闪电回归 Highlight 梁耀燮为新歌跨刀献声! 防弹少年团三度亮相《艾伦秀》!后天以特辑形式播出 尸潮仍未退!《尸杀列车》出品公司乘胜狙击:全新丧尸电影《尸杀帝国》确定11月1日在香港上映 少女时代-Oh!GG 发片倒数一周 实境节目《Girls For Rest》第二波预告唯美曝光! MBC《我身后的陶斯》苏志燮从「特工」变「奶爸」?一起来看看剧中人物设定吧! 比 Zion.T 更像 Zion.T 的歌声,已解散男团成员的神反转模唱闯进决赛! BTS点阅率即将破亿的「IDOL」 资深阿米发现多少特点? 《尸落之城》丧尸出现在古代?! 张东健+玄彬最新造型释出 你有吃过炸的午餐肉吗?GS25推出超下酒的SPAM炸午餐肉条! 2018 MAMA举办时间确定! 韩国、日本、香港都有~ OCN《客:The Guest》金东昱、金材昱、郑恩彩个人海报、预告影片公开! 欢迎朴炯植重返音乐剧舞台!确定加入《伊丽莎白》演出死神 为戏蓄须后更有男人味!卞耀汉在《阳光先生》里的络腮胡真的是自己的耶~ 《认哥》李寿根令人著魔的「低音对决」!让人全身无力的应援邀请你听过吗? 暖暖的Bromance!李钟硕&金宇彬夏威夷同游路透照:两双大长腿啊♥ 两位队长在军队里相遇了!Highlight尹斗俊、BTOB徐恩光被分配至同一个宿舍 韩国大创又出招!这次谁来救救格仔控、黄色控的朋友? 童星长大的正确示范!车太铉的「外孙」完全是下一任「国民弟弟」啊~ 利特三度主持《Asia Artist Awards》 今年要与李圣经搭挡! 平均身高160cm的MAMAMOO爆笑互相调侃:「你们这些小矮人,我才是最高的! 」

BTS上周的首尔演唱会圆满落幕,最新推出的「IDOL」MV中,非常多的后制与特效令人眼花撩乱,缤纷色彩以及High歌洗脑中毒旋律令大家一听再听,不过MV中有一些特色相信会勾起资深Army们的回忆。

1. DNA

其实很多Army一开始看「IDOL」时不难想起另一首同样以色彩缤纷为背景的MV「DNA」,加上「DNA」中背景也曾出现大型的黄色钢架建筑,与本次「IDOL」中出现的后制大黄色凉亭相当相似。

DNA

IDOL

2. Anpanman

因为「IDOL」歌词中也有提“Anpanman”这个单字,所以在MV中J-Hope也做出了「Anpanman」的重点面包超人动作,所以的确让Army们直接想起那首歌曲。

Anpanman

IDOL

3. Just One Day

这首歌有点久,已经是2014年,但Army们应该也都记得这首歌曲他们的舞蹈是搭配椅子的,所以在这首歌的最后定格画面就是他们坐下来并且帅气翘腿的一刻,与本次「IDOL」的最后一幕相似。

Just One Day

IDOL

4. Not Today

BTS的MV中曾有部分出现大阵仗的舞群,这次「IDOL」也是在最后有一个类似狂欢的画面,后端的群舞搭配,所排成的队型类似一个倒三角形,相较於之前曾出现多人舞群的「Not Today」与「FIRE」,其中以「Not Today」的队形与这次「IDOL」较为相似。

FIRE

Not Today

IDOL

5. DOPE

这里的相似点是柾国,在「IDOL」中有一段出现在SUGA之后的单独镜头,同样是狭长形的空间,柾国的手势与之前的作品「DOPE」同样类似,也是狭长形的空间,柾国穿著帅气警察制服走向镜头的画面。

DOPE

IDOL

6. 其他

大家在看「IDOL」时不难发现依旧表达本次专辑的中心思想「爱」,有用繁体中文出现,也有用韩语写出,而出现的动物之一长颈鹿,是中国古代的吉祥神兽“麒麟”,而跳跃的猛虎也就是韩国人心目中的代表性动物,因为韩国国土在地图上的形状类似一只老虎。



照片; MV截图, 网路

